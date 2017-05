“Palmira: los talleres ferroviarios” por Carlos Chacón

Después de una larga serie de crónicas informativas referidas a proyectos inmobiliarios, apertura de calle Godoy Cruz y su conflicto ,el traslado de talleres ferroviarios ,proyectos legislativos, construcción de barrios y parques donde los talleres, intervención de científicos ,defensa de la fuente laboral, reunión de 13.125 firmas de trabajadores ferroviarios, mientras aquí en Palmira vuelve a florecer la esperanza de trabajo tantas veces prometido, y dirigentes políticos vecinales siguen insistiendo con el P.A.S.I.P. (después de 20 años desde su creación),ya no quedan palabras ,menos acciones para continuar con este “océano” de declamaciones sin sentido, sin fundamentos.

Y a las pruebas me remito1).: es sólo un negocio inmobiliario de varios millones de pesos (abril/2017-Diario Los A ndes); 2)La apertura de calle Godoy Cruz atravesará terrenos ferroviarios donde ya existe edificación habitada; (Diario Los Andes-17-04-l7); 3). El científico del IANIGLIA Sr. Ricardo Villalva asegura que “el proyecto inmobiliario en los terrenos ferroviarios donde se construirán 800 viviendas (se habla para 5.000 personas) está sobre una falla geológica llamada “Lacal” – Y agrega “:esto sigue adelante por el valor de los terrenos y el negocio que genera”(abril/2017). 4).Sobre proyectos legislativos, como el P.A.S.I.P.- es uno de los tantos .5). Respecto al traslado de talleres a Palmira, está considerado “de alto costo”. Para el distrito, es in proyecto más como muchos que existen. Por lo dicho “se desviste un santo para vestir a otro (desde Mendoza a Palmira)”.- 6) Sobre el petitorio de las 13.125 firmas de trabajadores ferroviarios que trabajan allí ,jun to a sus familias entregado al senador Arenas, solicitan ellos la defensa de su fuente laboral y derechos “evitando el remate de esos terrenos donde se asientan los talleres para lograr la reactivación de la actividad y los servicios de pasajeros”. Más palabras huelgan. Dirigentes y vecinos saquen conclusiones.-Gobierno nacional y provincial tengan en cuenta”La realidad es la única verdad”.

Carlos C. C.hacón.- DNI. 6887342.-Docente.Historiador.