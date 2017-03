Palmira retoma su interminable lucha por ser departamento y denuncian que hoy está “abandonada”

Palmira, el distrito más grande de San Martín, retoma una lucha histórica de 88 años, en procura de su independencia política y realiza reuniones y planifica acciones para concretar su cometido, al tiempo que reitera, de acuerdo a la Comisión que impulsa esta iniciativa, que se encuentra abandonada. Recuerdan promesas incumplidas del intendente Jorge Giménez.

La sede de los Bomberos Voluntarios, suele ser la caja de resonancia donde un grupo de vecinos diagrama las acciones y ahora también sumaron al distrito lasherino de Uspallata, que intentará llamarse Alta Montaña, abarcando desde el valle hasta Las Cuevas, integrando Polvaredas, Punta de Vacas y Cristo Redentor.

Ezequiel Cánepa, quien es ayudante de cátedra de derecho constitucional y derecho público provincial y municipal, de Gabriela Abalos y de Sergio Montbrun, consideró que “Palmira lleva un derrotero de 90 años, y uno solo que fue tratado en el recinto, fue en 1989 y estuvo cerca de ser aprobado, pero la mayoría legislativa lo impidió”.

“La idea es que el proyecto de departamentalización no es contra de San Martín o el intendente Giménez. No es una guerra de un distrito contra una ciudad. Pero la realidad es que este distrito está olvidado y hay que potenciarlo. Y que no solamente es una realidad de Palmira, sino también de Uspallata, de Bowen y de muchos otros distritos. Hoy Palmira tiene la fuerza de poder ser departamento, pero esto no es contra de nadie, sino a favor del pueblo de Palmira”, expresó el especialista.

El primer pedido de autonomía municipal de Palmira, data de 1928, esto es 88 años.

El próximo 26 de septiembre se verificará si es que el proyecto de la ex senadora provincial Josefina Abdala, si ha pasado a archivo, o si está en comisiones actualmente, se pedirá la acumulación de un nuevo proyecto.

Legislación, asuntos constitucionales y Hacienda, podrían ser las Comisiones que deberá deba atravesar el proyecto, buscando que la Legislatura considere su viabilidad antes de ser tratado. Se verá si se presenta en nombre de algún legislador o, de lo contrario, bajo la figura de la iniciativa popular.

Carlos Silvestri, Oscar Guevara, Carlos Chacón y Jorge Jaliff, son algunos de los propulsores de esta iniciativa, además del ex legislador demócrata Lito Lonardi.

“Palmira está abandonado”

Hay más de 12 mil firmas de adhesión para que Palmira sea departamento y ese número significa la mitad más uno de los votantes y se encuentran en la legislatura y la gobernación. Con una superficie estimada en 67 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 30 mil habitantes (casi un tercio del total departamental).

Además, miembros de la Comisión Palmira Departamento, hacen conocer su molestia por lo inequitativo de las inversiones entre la ciudad de San Martín y Palmira:” Hoy se invertirán 18 millones de pesos en el Parque Sarmiento, ubicado en la ciudad de San Martín), pero acá no hay ninguna oficina pública, apenas Rentas que funciona en el edificio municipal. Acá nos han mentido sistemáticamente”, se quejan con amargura.

El historiador Carlos Chacón calificó de “lamentable” el estado de Palmira y enumeró las promesas realizadas por distintos funcionarios y que, aún, permanecen incumplidas: “El microhospital que anunció Alicia Kirchner en 2006, el cine Colón, que lleva años el municipio anunciándo su reinauguración, el Paseo Juan B. Justo, que apenas remodelaron 2 cuadras, la emblemática Casa del Altillo que se está cayendo a pedazos (construida por el gobernador Tiburcio Benegas), la promesa de iluminar la cancha de Palmira que hizo el intendente Giménez, además de la falta de asfalto en muchas de sus calles y la falta de extensión de la red cloacal”, recuerdan memoriosos.

“Palmira hoy carece de un sistema de atención al público y el medio ambiente se encuentra en estado deplorable. Hoy Palmira está abandonado porque “la realidad es la única verdad”, concluyó Chacón.

Palmira hoy

Eliminado el tren de pasajeros entre Mendoza y Buenos Aires en la década menemista, a pesar de sus promesas de reactivación durante el kirchnerismo, la situación siguió siendo la misma, y hoy apenas un par de trenes cargueros circulan por las viejas vías que supieron albergar más tráfico, en épocas en que el empleo en Palmira era pleno para sus habitantes.

Con 33 barrios, 10 escuelas primarias, 3 colegios secundarios, 22 bodegas y más de 1.000 comercios de todo tipo, la ciudad de Palmira exhibe sus credenciales y sus deseos de progresar, crecer y administrarse por sí misma.

No son pocos los que se esperanzan en la ubicación geoestratégica que Palmira posee y el un intenso flujo de tránsito de la Ruta 7, si es que el gobierno provincial concreta el brazo que une, desde la Variante, con la ruta provincial 40, para unir el norte y sur de Argentina, le dará otra perspectiva a la ciudad jarillera. Y también recuerdan que es un centro ferroviario en potencia, el mayor del interior del país, y no pueden evitar ilusionarse con que fondos nacionales reactiven de una vez por todas este nodo, para utilizarlo como un transporte de cargas mucho más intenso que ahora, e inclusive de pasajeros.