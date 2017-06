Palmira saldrá a jugar el Federal B

La Comisión Directiva de Atlético Palmira confirmó en las primeras horas del martes que la Escoba jugará el Federal B.

Que sí, que no, que falta plata, que no hay auspiciantes, que no puede perder la plaza, que la gente no acompaña. Las idas y vueltas del Club Atlético Palmira en cuanto a la participación en el Federal B tuvieron su sentencia. Luego de varias horas de diálogo entre dirigentes, socios, hinchas y jugadores, se tomó la decisión de que el Aurinegro represente al distrito ferroviario en la cuarta división del fútbol argento. Pero ¿fue una decisión acertada?

Desde el arribo de la Comisión Directiva que capitanea Raúl Moyano y que tiene como principales asesores a Omar Costantini y Ricardo Cartellone, se realizaron tareas poco usuales en la entidad del Este mendocino. Actualmente se está construyendo una cancha anexa detrás del José Castro, que tiene como objetivo principal ser la cuna de aquellos niños que dan sus primeros pasos en el fútbol. El último 31 de mayo, se comenzaría a remodelar la boletería y cantina del estadio. Además se canceló, entre otras cosas, la deuda que la institución tenía con el Consejo Federal. Sin embargo, la intensiva tarea que los dirigentes estaban realizando se topó con una amenaza: el Federal B.

El extenso torneo para lograr un ascenso al Federal A se manifiesta como una pérdida de dinero garantizada para la gran mayoría de los clubes. Considerando que el año que viene se producirá la reestructuración del Federal B con regionalización incluida (se eliminaría el Federal C), era potable que la Escoba no participara.

Entre Consejo Federal, Liga Mendocina y operativo policial se estima que el Jarillero deberá desembolsar una suma que ronda los 70 mil pesos por partido en condición de local, independientemente del sueldo semanal que acuerda la dirigencia con cada jugador de la institución. Jugando de visitante, el gasto sería un tanto menor, ya que los principales pasivos se destinarían a traslado y alojamiento (en algunos casos).

En los últimos tiempos, la recaudación que efectuaba la Escoba por partido no alcanzaba a cubrir los gastos primordiales, lo que hacía que los dirigentes recurrieran a agentes externos para completar el faltante. A la vez, la cantidad de socios era mínima, lo que limitaba las posibilidades para que Palmira pudiera engrosar sus arcas. Si ahora le sumamos el aumento que les fue otorgado a los policías y la prohibición de utilizar seguridad privada en cada estadio (teniendo en cuenta que solo se juega con público local), nos damos cuenta de que el Club Atlético Palmira no estaba en condiciones de afrontar el torneo.

A pesar de ello, fueron algunos hinchas los que empujaron a los dirigentes a tomar la decisión, argumentando que “si Palmira no entra al Federal, el club va a desaparecer”, además del compromiso asumido para recolectar fondos a través de cenas mensuales y rifas, entre otras cosas. “Nos inclinó el hincha, que dice que va a colaborar. Además, se acercó gente que había estado antes en el club, así que vamos a hacer el esfuerzo y vamos a entrar. No va a ser un presupuesto muy alto, por cómo están las cosas en el fútbol”, declaró Omar Costantini, vicepresidente de la institución ferroviaria.

Los activos que se podrían haber destinado a continuar con la infraestructura del Aurinegro tienen, a partir de ahora, un destino asegurado. Las inversiones para la reestructuración del José Castro deberán buscarse por otras vías, mientras que poco a poco la interminable competencia recibirá más y más dinero del pueblo esteño.

Gran parte del efectivo que absorbe el torneo tiene que ver con el sueldo de los jugadores. Anticipando lo que vendrá, Costantini manifestó: “El jugador que quiera quedarse, bienvenido será. La idea de un principio era armar una base que juegue Liga Mendocina y, cuando empiece el Federal B, sumar tres o cuatro refuerzos. Les vamos a pedir a los muchachos que hagan un esfuerzo, mañana vamos a tener una charla. Ellos saben que están al día”.

Lo que está completamente asegurado, según la Comisión Directiva, es la continuidad de Aldo Fombella como DT jarillero. “Hemos estado hablando con Aldo y no hay ningún tipo de problema. Hoy el técnico es Fombella y sería una falta de respeto hablar de otro técnico”, confirmó el entrevistado.

La suerte está echada. El compromiso de la hinchada torció el timón del barco, que parecía encausado. En Palmira comenzará a rodar el balón el próximo 2 de julio, cuando el Federal B comience su marcha.

(Gentileza Unidiversidad)