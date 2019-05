Para Cristian Etem la elección general entre Giménez y Rufeil “está abierta y va a ganar quien mejor trabaje”﻿

Cristian Etem que compitió por la lista 300 A del Frente Elegí, obtuvo 15.052 votos en las PASO del domingo pasado, una elección que sorprendió a propios y extraños, puesto que encabezó una lista dentro del justicialismo que se constituyó el 10 de enero, y alcanzó un porcentaje del 21%. Para Etem, la elección general entre Giménez y Rufeil “está abierta y va a ganar quien mejor trabaje y tenga llegada con los vecinos de San Martín”.

Pasó el 1º de Mayo en El Carrizal, junto a su familia, y tras la elección asegura que “no he podido responder a todos los mensajes pendientes que tengo, pero a todos los que me ayudaron les agradezco y tienen un lugar en mi corazón”.

Aún disfónico por la campaña en la que compitió palmo a palmo con el intendente Jorge Giménez, volvió a reiterar su idea de que los gobernantes “tienen que tener la posibilidad de una reelección y luego, si la ganan, chau y a la casa”.

Es admirador de los caudillos del siglo XIX, como Facundo Quiroga y “Chacho” Peñaloza, pero no se olvida de Guemes, Belgrano y San Martín y también manifiesta su fuerte fe católica ÿ recuerda palabras de la Madre Teresa de Calcuta.

Tras la elección, dice que dos de los dirigentes de su lista, irán a la elección general en segundo lugar, Luisa Onofri, y en cuarto Mauricio Figueroa, por los que buscará apoyarlos para que lleguen al Concejo Deliberante.

Asegura que si bien ha conversado brevemente con Jorge Giménez, el domingo pasado, luego de la elección, hay un encuentro pendiente para –tal vez- limar asperezas y apoyarlo formalmente en su nueva intentona reeleccionista, que lo podría catapultar hacia los veinte años ininterrumpidos al frente del municipio.

Pero admite que a sus votantes “no les puedo pedir a los que no son peronistas que lo voten a Giménez, porque ellos me votaron a mí, como persona pero no como político peronista, por lo que ellos van a estar en libertad de acción. Yo no les puedo exigir que voten a Giménez. ¿Entendés?”.