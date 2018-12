Para Dubé, Giménez sigue los pasos de Paco Pérez

El edil radical criticó, a través de un comunicado, al presupuesto de la Municipalidad de San Martín. Aseguró que el intendente Jorge Giménez utilizará financiamiento para gastos corrientes, y que en caso de perder las elecciones, dejará sueldos sin pagar como el ex gobernador Francisco Pérez. A continuación, reproducimos íntegramente el comunicado enviado por Dubé:

“UN PRESUPUESTO QUE NO REFLEJA LA REALIDAD: DIBUJOS Y DEUDAS QUE NO CONVENCEN A NADIE.

La Ordenanza más importante que posee un Departamento es el presupuesto; la pauta de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Municipal que culmina con la presentación del mismo ante el H.Concejo Deliberante para su discusión y posterior aprobación.

Tanto el tratamiento del Presupuesto Nacional, Provincial como Municipal, requieren de un proceso de estudio e información necesaria por parte de los funcionarios de cada área en los ámbitos de Comisiones de cada Órgano. Es decir, lleva un tiempo evaluar pormenorizadamente los números que definen el próximo año y también, el curso político de una gestión.

En San Martín, muy por el contrario, el tratamiento fue otro. Ningún funcionario del D. Ejecutivo dio explicaciones, solo se trató en Comisiones un solo día y fue aprobado por 7 Concejales, contra 5 que entendemos que este Presupuesto 2.019, es inconsistente, inviable y sin un plan que favorezca a los sanmartinianos.

Los gastos corrientes que manifiestan desde el Ejecutivo para terminar este año y el que viene, son financiados por el gasto en personal, de hecho, se quitó de la partida para personal 89 millones de pesos, y de ellos se destinaron casi 50 millones para Santa Elena,empresa que cumplió con la suba salarial prometida.

No es lo mismo que pasó con nuestro Personal Municipal,que tienen salarios de $ 6.000, sin bono de fin de año y con un cálculo de aumento para el año próximo del 22 %, a pesar de que el incremento de partida para personal es del 58 %.

Para ser más claro aún, en el año 2.019, la administración Giménez va a financiar gastos corrientes, con dinero que le corresponde a personal. Para ser más específicos, pintar de naranja los vehículos de la comuna y comprar más banderas, se paga con dinero que le sacan al personal municipal.

En cuanto a los gastos específicos, es insostenible que una comuna con una deuda de 289 millones como mínimo, sostenga un cuerpo de Asesores del Intendente que tiene 8 miembros, cuando el Gobernador de la Provincia, tiene solo uno. Un cuerpo de Asesores Letrados de otros 7 integrantes más y todos con clase 50 para arriba, cuando en gastos corrientes, San Martín gasta un 88 %, mientras que en otros Departamentos no llegan al 75 %, eso también habla de la administración de los recursos.

Los gastos de capital que tiene presupuestado la Comuna para el año próximo, se sostiene solo con deuda, que fue aprobada por el recordado 9 a 3 que había hasta abril, lo que nos da claramente la conclusión de lo inviable del plan de obras y el resto de gastos de capital,ya que los mismos, son sostenidos por una deuda, que en algún momento habrá que pagar.

En números concretos, se especula incrementar los ingresos de Derechos de Servicios de Propiedad Raíz en un 83 % y los de derecho de Comercio e Industria, un incremento del 96 %,números incompatibles con la realidad y que no se sustentan en ningún índice que se conozca. Es más, en lo recaudado hasta el tercer trimestre, estamos muy lejos de llegar a esa expectativa.

No se puede decir que hay un plan, cuando solo la deuda sostiene las erogaciones de capital y no se puede decir que es viable, cuando los gastos corrientes los pagan solo los empleados, que ya no resisten seguir pagando caprichos.

Cuando decimos que los números hablan por sí solos, es por ejemplo como, que de recaudación propia, en concepto de servicios de Propiedad Raíz, derechos de Comercio e Industria, Multas Viales, Derechos de Cementerio e Inspecciones, se recauda cada mes 10 millones ya Santa Elena se le paga por mes más de 13 millones, marcando una clara dependencia de ingresos provinciales y nacionales, ya que todos los ingresos propios, no alcanzan para pagarle a la congraciada empresa.

El informe del Secretario de Hacienda, comienza diciendo que el incremento presupuestario para el año próximo, es del 30 % más que del año anterior, mientras que nosotros sostenemos que es incorrecto, que el incremento es del 50 %, solo hay que sacar la cuenta entre los $ 995.006.316,60 del año2.018, contra los $ 1.497.424.100 de este año.

Es muy difícil comprender estos números sin la explicación de quienes tienen la obligación de darlas. Es imposible para el vecino común,ver tantos millones que se discuten, mientras sus Barrios y Distritos están abandonados y sin obras, es muy difícil que alguien comprenda que en lugar de construir una Red de Cloacas, se haga un Monumento de 200 banderas, en lugar de construir garitas seguras, se construya un mega restaurante en el parque Sarmiento, por decisión del Intendente.

En un Departamento donde tener un Centro de Congresos y Exposiciones, pegado a otro Centro de Congresos y Exposiciones parece normal, poner más mástiles o construir restaurantes, es mejor que hacer plazas o arreglar calles, es lógico que no nos cierren los números, que veamos un presupuesto absolutamente inflado y que seguramente, terminaran haciendo lagran “Paco Pérez”, es decir, que la plata alcance hasta septiembre, si gana, le exigirán al Concejo Deliberante más deuda, porque no habrá para pagar sueldos, y si pierde, que se las arregle el que venga.”

SERGIO DUBÉ

CONCEJAL UCR

H.C.D. de Gral. San Martín – Mza.