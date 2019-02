Para que acabes bien tu San Valentín, Porn Hub regala acceso gratuito a su contenido premium

Aunque muchas páginas web para adultos suelen tener ofertas y planes promocionales para San Valentín, Pornhub está ofreciendo este 14 de febrero el ingreso a su contenido premium gratis.

Por medio de sus redes sociales el sitio web anunció que decidió liberar su plataforma, en la foto se lee: “PREMIUM GRATUITO EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN. NO VAYAS A METER LA PATA”. La campaña va enfocada a todas esas personas que no consiguieron una cita o que no tienen una pareja y que pasarán el día del amor y la amistad por su cuenta.

FREE PREMIUM ON VALENTINES DAY!!! DON'T RUN WITH A BONER. pic.twitter.com/ZvNm7OLPiJ — Pornhub ARIA (@Pornhub) February 12, 2019

(Publímetro)