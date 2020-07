Patricio Contreras: “No están dadas las condiciones para tener a pacientes internados en una carpa”

El Director del Hospital Arenas Raffo explicó que la carpa, que la comuna tenía la intención de instalar en el nosocomio, no cumplía con las medidas sanitarias adecuadas.

La edil del frente Todos Santarrosino, Leticia Guzmán, realizó una gestión con el ejército para instalar una carpa con veinte camas en el Hospital Arenas Raffo, del Departamento de Santa Rosa. Durante la mañana de este jueves concurrieron concejales, y funcionarios para la instalación, que finalmente no se realizó. El director del nosocomio, Patricio Contreras, tras consultarlo con el Ministerio de Salud, se expresó en contra de que montaran la carpa allí, ya que aseguró que no cumplía con las medidas sanitarias apropiadas.

En diálogo con Tiempo del Este, el Director del Hospital Arenas Raffo, expresó de manera contundente: “No están las condiciones dadas para tener a pacientes internados en una carpa”.

El médico explicó: “Lo primero que tenés que pensar es en el tema de la higiene personal de esos pacientes que vas a tener internados: una carpa no cuenta con baños. Necesitás que los pacientes tengan acceso a un baño para su aseo personal. No podés colocar baños químicos. De movida eso es un problema importante”.

Contreras agregó: “Después está el tema de la calefacción, porque eso es una carpa de campaña, ni siquiera es una carpa sanitaria que tiene más aislación, que son más térmicas”.

“Además tenés que pensar en el recurso humano de la gente que va a estar atendiéndolo, y la provisión del mobiliario, de la ropa de cama, de las frazadas, de la alimentación de esa gente. Son muchas cosas que deben preverse antes de traer una carpa”, señaló el Director del Hospital Arenas Raffo.

Contreras detalló: “Planteé en el Ministerio de Salud el tema de la carpa y coincidieron en que no es lo más adecuado. Se lo informé a la concejal pero así y todo, sabiendo de la negativa de parte del ministerio, vinieron los concejales, el secretario de gobierno, y funcionarios a querer instalar la carpa. Les expliqué que no estaban dadas las condiciones para poner una carpa así y se terminaron retirando del lugar”.

“Es una situación muy delicada, no podés tener pacientes que sean positivos todos juntos en una carpa común, que no cumpla con las medidas sanitarias adecuadas. No es tan sencillo como ellos piensan”, planteó el médico

“Lo hablé con el doctor Ortiz (Director de Salud del Municipio), porque estamos en contacto en todo este tiempo, y él incluso coincidía en esto de que no estaban dadas las condiciones de instalar una carpa en estas condiciones en el hospital. Ahora cuando llegan resulta que me dicen ‘no lo vamos a usar como internación, la idea es tenerlo para tener a los pacientes por si tienen que esperar para que los atiendan’. Le digo, mirá para eso ya están los lugares asignados, están los puestos, los protocolos de acción no es necesario tener una carpa. Al final se terminaron yendo todos”

“En esta situación tenemos que trabajar todos en forma consensuada tanto el municipio, como el área de salud, como los hospitales. No tienen que tomarse decisiones de manera apresurada y tampoco si no cuentan con autorización del Ministerio de Salud”, finalizó Contreras.