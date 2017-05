Pedro Escudero negó ser un violador y aseguró que el intendente le dijo “yo creo en vos”

El funcionario de la Municipalidad de San Martín, Pedro Escudero, denunciado por abuso sexual con acceso carnal, en diálogo con Radio Libertad aseguró que: “no es violación, ni abuso sexual” y que a la denunciante “no le pagaron los últimos dos meses de sueldo y ahí decidió hacer la denuncia”. Afirmó que cuenta con el respaldo del intendente Jorge Gimenez, quien le dijo: “yo creo en vos”.

El día martes se conoció la noticia de que sería denunciado por abuso sexual Pedro Escudero, el director de Desarrollo Económico de la municipalidad de San Martín. Escudero, en diálogo exclusivo con Radio Libertad, brindó explicaciones acerca del caso: Según el funcionario la noticia de la denuncia salió a la luz antes de que fuera establecida ante la justicia. Después de haber conocido la información, el funcionario dijo haberse presentado el mismo día martes al mediodía en la comisaría con su documento, pero todavía no ha sido citado.

Pedro Escudero, en la entrevista, aseguró ser inocente:”no es violación ni abuso sexual” y explicó que cree que la mujer que lo acusa, empleada de la municipalidad, lo hace porque “no le pagaron los últimos dos meses de sueldo.” El funcionario también se refirió al apoyo que ha recibido de parte del intendente Omar Giménez, “me dijo: yo creo en vos”. “No quiero perjudicar a los compañeros, si yo tengo que dar un paso al costado no necesito presiones” expresó acongojado y además aclaró “yo no estoy escondido, he pedido licencia”.

Aquí podés escuchar el audio completo de la entrevista.