Pelo Merelo, poeta y cantor

El talentoso autor y compositor mendocino en la búsqueda permanente de la belleza poética

“Mañanita mendocina, acequia mojando el alma, se llena de luz la alameda cuando tu airecito encanta…”, comienza diciendo una hermosa tonada con poesía de José Pelo Merelo y música de Dino Parra. Así, con ese rumor cantarín que solemos escuchar de nuestras acequias cuando despierta la ciudad, viene desde hace muchos años sonando la poesía de uno de los talentosos autores y compositores mendocinos, el Pelo Merelo.

El poeta viene en la búsqueda de tratar de expresarse y decir lo que tiene adentro desde muy niño. “Vengo del rock y siempre me costó mucho escuchar música en otro idioma, porque me considero “anglosanjón”. Un buen día descubrí el rock en castellano y me cambió la vida, dije: yo también quiero hacer esas canciones y empecé a tratar de escribir poesía”, nos contó.

Pero también el folklore estaba a la vuelta de la esquina. De chico tuvo muchas influencias por todo lo que escuchaba en la casa de un tío, por lo que era inevitable que cayera de maduro crear con esas formas y ritmos. También el hecho de haber formado parte del Coro de Regatas, dirigido por el Maestro Damián Sánchez, donde se hacía música latinoamericana, terminó de imbuirlo más profundamente en nuestros ritmos folklóricos y ahí empezó a experimentar una nueva forma de poesía, más estructurada y todo eso lo trajo hasta donde está ahora.

De lo bello del paisaje al contenido social

Merelo no se quedó en lo paisajístico y las canciones de amor, sino que se involucró decididamente en las problemáticas sociales para reflejarlo en sus obras.

“Tuve la gran fortuna de que un artista como Dino Parra, chileno que vino a Mendoza y se quedó aquí, me brindara una amistad muy estrecha y hacer con él muchas obras donde, no solo escribí las letras, sino que me pude explayar en la poesía.

Hacer canciones con sentido social me ha traído más de un problema por cantarlas en los lugares menos indicados. En ellas trato de poner un poco en la cartelera que no es tanto como se dice. Por ejemplo, a mí me encanta la Fiesta de la Vendimia como tradición, pero creo que los verdaderos cultores de esta celebración no reciben ni los halagos ni los beneficios. Así escribí la cueca 30 centavos la ficha, por ejemplo, que todavía aún está vigente.

Trato siempre de no caer en el panfleto, porque, como tal, no sirve de nada. Con la poesía se pueden decir las mismas cosas, pero más elevadas. Lo primero es el hecho artístico, después vemos cómo lo canalizamos. …”, aseguró.

Un Ángel condenado al éxito

La obra de Pelo ha sabido del éxito rotundo. La canción Ángel condenado, con texto suyo y música de Pipi Morgui, logró en la versión de Antonio Romera y la Santa Margarita sonar en todo el país.

“Yo trabajaba en un kiosco de diarios y revistas y había unos libros chiquitos de Corín Tellado, unas novelas que siempre apuntaban al amor romántico, que todo salía bien. Pero también había novelas con temáticas contraria, como la de un muchacho que las tenía todo a favor, hijo de un empresario acaudalado, con una novia con la que iba a ser feliz, etcétera. Pero el muchacho quería tratarse su propio camino, sin depender de nadie. El gran conflicto era la empresa de su padre o rompía todo y se dedicaba a seguir su corazón. Entonces, esa historia la puse en un Ángel que sabía del sufrimiento humano, como el Ángel de la guarda, quien dejó todo lo que tenía a su favor y se puso a buscar su vida hasta que su Dios se enojó y con un rayo acabó su vuelo bajo. Siempre me pareció que la había escrito otra persona y tuve la dicha de que me gustara…”, confesó el autor.

Por estos días el cantautor se encuentra trabajando en sociedad creativa con su hijo Facundo, algo que toma como la coronación misma de la vida.

El Pelo Merelo, poeta y cantor de alto vuelo.

Por Roberto Mercado

