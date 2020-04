Philipps, Mundo Nuevo, Los Barriales, La Colonia y Chapanay se meten en dieciseisavos de final en el Mundial de Distritos

Además ya se disputan los últimos cruces de la primera ronda: La Central vs El Central; Nueva California vs El Mirador; Los Árboles vs Las Chimbas; El Divisadero vs Las Catitas; y Doce de Octubre vs El Ramblón vs Andrade

Con la idea fue darle un lugar a todos aquellos pequeños pueblos, donde creciste, jugaste y compartiste momentos, Tiempo del Este lanzó anoche su Mundial de Distritos Zona Este a través de Twitter.

Más de 700 usuarios votaron en los primeros cruces. Philipps, Mundo Nuevo, Los Barriales, La Colonia y Chapanay resultaron ganadores y se metieron en los dieciseisavos de final.

En el día de su aniversario, Philipps celebró venciendo a Alto Salvador. En la próxima ronda enfrentará al distrito paceño Desagüadero.

Mundo Nuevo, superó a El Espino y ahora se cruzará nada menos que a la Ciudad de Junín.

Los Barriales le ganó a Montecaseros y por los diecisesavos de final enfrentará a La Libertad.

Por otra parte, en el enfrentamiento triple se lo llevó La Colonia al superar ampliamente a Chivilcoy y a San Isidro. Ahora se verá las caras con Villa La Paz.

Por último, Chapanay derrotó a San Isidro y ahora se cruzará con Rodríguez Peña.

Además, ya se disputan los últimos cruces de la Primera Ronda:

La Central vs El Central

Nueva California vs El Mirador

Los Árboles vs Las Chimbas

El Divisadero vs Las Catitas

Doce de Octubre vs El Ramblón vs Andrade

Desde acá podés votar y seguir los resultados: