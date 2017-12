Piden mantenimiento para la plaza de Buen Orden

Es una de las más antiguas del departamento y forma parte de un espacio histórico. Vecinos aseguran que la comuna limpia el lugar cada dos o tres meses. Faltan luminarias.

Vecinos de Buen Orden piden que la comuna de San Martín no desatienda el cuidado de la plaza Regino Moyano, que además de ser el principal paseo público de ese distrito ubicado a unos siete kilómetros del municipio, es un predio histórico que fu fundado hace más de 120 años.

Los vecinos que viven en las inmediaciones de la principal plaza de Buen Orden, ubicada en la esquina del carril del mismo nombre con el cruce del carril Norte, aseguran que la comuna hace poco por la limpieza del lugar, que las luminarias están casi todas rotas, que el placero no tiene herramientas para hacer su trabajo y que la última vez que personal municipal limpió el predio fue hace casi dos meses: “Con el inicio la primavera para ser más precisos”, señaló Pablo Lucero y dice que el descuido de la plaza ha provocado la aparición de pericotes en los canteros y también de víboras, asunto que tiene preocupados a muchos porque la plaza es lugar habitual del juego de los niños.

El municipio asegura que la plaza Regino Moyano recibe el mismo trato que el resto de las más de 90 que tiene el departamento y que una vez cada quince días, el personal municipal a cargo del tema, pasa para limpiar, desramar y cortar yuyos, aunque los vecinos aseguran que no es así: “usted puede ver el estado de los canteros, llenos de yuyos, plantas sin regar, bancos en mal estado; hace más de dos años que no se pinta la plaza y por las noches esto es una boca de lobo, porque no hay luminarias suficientes, las pocas que existen apuntan a la capilla más que nada”, contó Olga, que también vive en el lugar.

La capilla a la que los vecinos se refieren es la de Nuestra Señora de Belén, que está ubicada frente a la plaza y en el mismo predio histórico que comparten con las ruinas de la escuela primaria Pedro Molina que fue fundada en 1872 y que es la primera que tuvo el pueblo de Buen Orden.

“Todo esto junto, la plaza, la capilla y las ruinas de la escuela forman un centro histórico y suelen venir turistas a conocer el lugar y también parejas de novios a casarse, por eso es que pedimos que se le haga un mantenimiento más periódico a la plaza, que pongan luminarias, que vuelvan los juegos infantiles que tuvo alguna vez y que hacía que los niños se divirtieran durante horas”, explica Viviana, otra de las vecinas y agrega que el descuido de la plaza lleva a que algunas ramas de los árboles más gruesos se hayan quebrado sin que nadie las baje: “Ojalá no se caiga ninguna porque si le pegan a alguien en la cabeza vamos a tener una desgracia”.

En el ingreso a la plaza Regino Moyano hay un cartel que precisamente informa que el lugar es un centro histórico formado por la plaza, por la capilla y por los restos de la escuela y que todo el predio fue donado por Regino Moyano,

Hace algunos años y con subsidios que bajaron desde la nación, el municipio restauró los techos de la capilla y también los muros de adobe y todo el interior; además, un tiempo después, con mano de obra municipal y materiales conseguidos por la vecindad, se pintó la fachada del lugar, de claro estilo colonial, lo que llevó a que el edificio recuperara su esplendor y sea orgullo del distrito. Por eso mismo es que la gente del pueblo de Buen Orden pide que la plaza sea mejor atendida, para que sirva no solo de paseo público y divertimento para los niños, sino de contexto para la capilla del lugar.

