Pipo Álvarez, antes del XVIII Congreso de FACE: “El nuevo desafío del sector son las energías renovables”

En la previa del XVIII Congreso Nacional de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. de la República Argentina (FACE), el portal Mundo Cooperativo le realizó una entrevista exclusiva a José “Pipo” Álvarez, el actual presidente. Allí, el dirigente sanmartiniano explicó que la nueva ley de energías renovables distribuidas “abre las puertas a un nuevo desafío para el sector”.

La Federación de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. de la República Argentina (FACE), se prepara para realizar su XVIII Congreso Nacional que se desarrollará los días 26 y 27 de septiembre en el Hotel Intersur de la ciudad de Mar del Plata.

Por tal motivo, Mundo Cooperativo (MC) entrevistó a José Álvarez (JA), actual presidente de FACE, quien brindó detalles sobre la organización del evento y analizó el presente del sector.

MC- ¿Cómo se preparan desde la federación para este nuevo congreso de FACE?

JA- Estamos con muchas ganas de recibir a los cooperativistas de todo el país. El Congreso de FACE es un punto de encuentro y de referencia para afirmar o rectificar el rumbo de la federación. En tal sentido fuimos a cada una de las regiones que componen la federación en encuentros previos donde se han debatido diversos temas que serán ejes de este nuevo Congreso.

MC-¿Qué expectativas tienen para el mismo?

JA- Tenemos muy buenas expectativas, en cada Encuentro de Gestión Cooperativa que realizamos entre noviembre de 2017 y julio de 2018 notamos las ganas de participar de cada dirigente, de cada uno de los integrantes de cada cooperativa. En todos los casos nos nutrimos con los diferentes debates que se hicieron y en el Congreso esperamos concluir estos debates. Sabemos que habrá una gran cantidad de dirigentes de todo el país.

MC- ¿Qué temáticas podrán encontrar los participantes dentro del Congreso, y por qué fueron elegidas dichas temáticas?

JA- El eje principal es energía renovables. La nueva Ley de energías renovables distribuidas abre las puertas a un nuevo desafío para el sector. Debemos poner el enfoque de manera urgente para actuar rápidamente y dar respuesta a nuestros asociados. Además, como siempre sucedió en cada Congreso de FACE estarán presentes los temas laborales, de educación cooperativa, equidad de género y juventud. Estas temáticas son las que recabamos a lo largo del año mientras recorrimos el país. Es lo que nuestras bases nos demandan.

MC- A raíz del nuevo marco regulatorio, ¿se está trabajando con alguna cooperativa en algún proyecto sobre energías renovables?

JA- La cooperativa eléctrica de Armstrong (CELAR) es pionera, ya tiene prosumidores generando energía que están inyectando a la red. Entendemos que es un tema que genera un quiebre en el sistema eléctrico y para eso nos estamos preparando, informando a cada cooperativa para que estén preparados cuando llegue el momento. Las cooperativas nacieron generando energía, después la tecnología las llevó a conectarse al sistema interconectado nacional, pero con este nuevo salto tecnológico nos preparamos para volver a generar.

MC – ¿Cómo viene trabajando la federación en las provincias, y qué balance se puede hacer de los Encuentros de Gestión Cooperativa realizados en distintas localidades del país?

JA – FACE está realizando un trabajo federal, somos una federación de alcance nacional y estamos obligados a concurrir a cada distrito para cubrir las necesidades particulares de cada uno. En ese sentido, hemos tomado el compromiso de recorrer el país de punta a punta. Cada provincia tiene su representante en el Consejo de Administración y traen sus preocupaciones a la federación, de esta manera buscamos la solución en conjunto, tenemos un equipo de trabajo que está muy aceitado y responde a cada necesidad.

Respecto a los encuentros, estos fueron muy fructíferos. Notamos el entusiasmo de los participantes, el interés por cada tema que se ha planteado. La federación junto a otras federaciones está trabajando en un proyecto para generar energía entre varias cooperativas asociadas, hemos avanzado mucho desde la comisión de política energética en esto y lo expusimos en cada jornada de gestión. Ha sido muy bien recibido y hemos escuchado muchas propuestas que vamos a sumar al proyecto. Se está haciendo un gran trabajo en conjunto.

MC- ¿Cómo está la situación de las cooperativas con respecto al aumento de las tarifas?, ¿Ya alcanzaron su costo real, o todavía resta hacer algún nuevo ajuste?

JA- La recomposición tarifaria era necesaria. Eso no está en duda, el tema es que entendemos que se podría haber pactado en un plazo más largo para no afectar de manera tan brusca los recursos de la gente ni de las empresas, que además impacta directamente en las economías regionales. Por otro lado, está el tema de la unificación tarifaria. No podemos pretender tener un país que se haga llamar “federal” cuando en Tierra del Fuego, Misiones, Mendoza y Buenos Aires las tarifas son totalmente asimétricas. Lo ideal es buscar la manera de hacer un fondo compensador nacional para que cada habitante de nuestro país pague la misma tarifa en Ushuaia o en La Quiaca. Sino termina pasando que parece haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

MC- ¿Cree que los asociados pueden seguir pagando nuevos incrementos?

JA- En algunas provincias el problema se está haciendo muy serio y está comenzando a generar morosidad en los usuarios. También hay que tener en cuenta que no en todas las provincias se ajustó el VAD (Valor Agregado de Distribución), el cual ha sido para las cooperativas un aumento de pase de manos entre el asociado/usuario y el generador de energía. A las entidades solidarias no le queda nada, pero los dirigentes ponen la cara injustamente ante los reclamos de los socios.

Vale remarcar que el XVIII Congreso Nacional de FACE, que se realizará los días 26 y 27 de septiembre en las instalaciones del Hotel Intersur de la ciudad de Mar del Plata, tendrá ejes de desarrollos temáticos relacionados a políticas educativa, energética y laboral. Además, estará acompañado por la muestra Expo Técnica de energías, telecomunicaciones y servicios.