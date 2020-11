Pipo Álvarez en la clausura de la CLERTIC: «Van a quedar marcados estos acontecimientos»

La nueva entidad se dio a conocer en el Seminario Tecnológico de FACE, con un panel de oradores de los distintos sectores: energía, telecomunicaciones y TICs. La audiencia alcanzó más de 1.300 personas. Pipo Álvarez clausuró el evento.



Ayer dentro de la Expotécnica 2020, se realizó la presentación oficial de la CLERTIC – la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Energía y Telecomunicaciones Rurales- Tecnologías de la información y Comunicación.

La CLERTIC que se encamina a ser una de las fortalezas cooperativistas más grandes logradas en el año de pandemia, es un espacio de debate, integración y desarrollo de las comunidades latinoamericanas y caribeñas.

La presentación de la Conferencia estuvo a cargo del periodista Jorge Fernández Rojas, quien brindó las pautas generales y fue nombrando a cada orador.

El moderador por su parte, Luis Daniel Carbonell, periodista argentino y unos de los articuladores de la nueva CLERTIC, explicó como comenzaron a pensar este proyecto que inicialmente incluía solo a la energía y las telecomunicaciones; y luego se amplió incorporando las TICs.



Panel de lanzamiento CLERTIC

El panel estuvo conformado por referentes de la energía, las telecomunicaciones y las TICs de los distintos países.

• Manuel Bello, Chile. Director de la Cooperativa de Electricidad de la región central de Ñuble (COPELEC)

El dirigente chileno destacó la necesidad de tener una mirada internacional, de poder hacer un país más humano y de llegar a todos con los insumos básicos. “Las cooperativas llegamos con energía, donde nadie quiso llegar”, dijo Bello.

• Dr. Antonio Roncoroni, Argentina. Pte. de la Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur (FECOSUR)

Roncoroni pionero en el ámbito cooperativo de las telecomunicaciones sostuvo “a las cooperativas de telecomunicaciones, la pandemia significó un desafío. El desafío fue mantener conectados a todas las personas”. Señalo que las cooperativas de telecomunicaciones ocupan el 70% del territorio, pero hay tres puntos que se busca lograr en Latinoamérica; la conectividad, que sea para todos y todas y un acceso libre de los estudiantes a las plataformas educativas.

• Marcelo Gallo, Argentina. Ex Secretario de la CLER

“Cada uno de los Estados Nacionales aportaban sus representantes y se conformaban los seminarios, ponencias sobre electrificación rural”, explicó Gallo sobre los inicios de la CLER. Y agregó acerca de la nueva inclusión de las TIC “a través de las nuevas tecnologías es mucho más rentable generar energía eléctrica”.

• Ing. Roberto García Miranda, Bolivia. Presidente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia.

“Este puede ser un espacio de crecimiento e intercambio de experiencias que se trasformen en acciones”, dijo Miranda sobre la CLERTIC. Además, remarcó la necesidad de reformular el marco regulatorio y aclaró “una cosa es brindarle energía a un ámbito rural y otra cosa es llegar a todas las poblaciones”.

• Nancy Botta, Argentina. Gta. Coop. de Hersilia, Sindica Suplente Face y Consejera Fecotel

Botta habló sobre la importancia de la telefonía y las telecomunicaciones en la zona rural y señaló “un déficit de la cooperativa es llevar un servicio de calidad a los sectores más alejados”. Así mismo, dialogó acerca de los avances en perspectiva de género en el cooperativismo “la cooperativa ha trabajado la política de género y eso ha dado un vuelvo a las demás instituciones”.

• Lic. Alseu van der Sand, Brasil. Profesor especializado en temas energéticos y cooperativos

El Licenciado aportó un panorama de cómo se brindan los servicios en Brasil y las nuevas innovaciones y dijo “la experiencia en Brasil Sur es una de las mejores del mundo, pueden contribuir con esta experiencia”.

• Erick Rojas Salazar, Costa Rica. Gte. Gral. Del Consorcio Nac. de Empresas de Electrificación de Costa Rica.

“Las cooperativas comienzan a ver que es importante diversificar los servicios” dijo Salazar y comentó sobre los proyectos eólicos, hidroeléctricos, de generación renovable y tecnología web para zonas rurales para acortar la brecha digital, en su país.

• Horacio Martínez, Argentina. Presidente de Datco, Sílica Networks y Velocom

Martínez resaltó la importancia de la energía para las telecomunicaciones, “sin electricidad no hay telecomunicaciones” y agregó “es importante hoy en día reevaluar la tecnología en la educación”.

• José Álvarez, Argentina. Presidente de FACE

El dirigente de Face y uno de los impulsores de la CLERTIC dio el cierre de la Conferencia y sostuvo “es el principio de empezar a escucharnos, no sólo lo que nos pasa a nosotros, si no lo que sucede en la Patria Grande”. Además, resaltó “hoy en medio de la pandemia nos estamos comunicando. Estamos en nuestro Primer Seminario Virtual. Van a quedar marcados estos acontecimientos”.