Polémica: un concejal de San Martín comparó al intendente Giménez con el alcalde Diamante

“El Alcalde Diamante ya tiene quien lo emule, hacer obras siempre en las cinco cuadras privilegiadas, hacer obras sin sentido, parecen ser las únicas ideas que se le ocurren”, aseguró el concejal Sergio Dubé a través de un comunicado. Además acusó al cacique de tener una gestión “que hace agua por todos lados”. A continuación, reproducimos íntegramente el comunicado de Dubé:

“Una obra innecesaria que cuesta millones, la desidia de Giménez”

“Como muestra de una gestión que hace agua por todos lados, el Intendente Jorge Giménez está construyendo un mega restaurante (así lo llaman ellos) en el Parque Sarmiento, sin importarle el abandono que muestran la mayoría de nuestros barrios y distritos.

En el 2014 la Comuna “tiró” dos vagones en el parque Sarmiento, teniendo solo como costo de traslado $ 360.000, que a valor de hoy, se gastaron 1 millón y medio solo en traer dichos vagones. La brillante idea, tenía como finalidad la construcción de un restaurante que completara la otra brillante idea de los 200 mástiles.

La construcción del restaurante, nos costará a los sanmartinianos, la suma $ 8.316.571 (parece que son muy caros los electrodos de soldadura…) según licitación publicada y a pesar de nuestra insistencia en que esta obra no se realice, se puede ver como continúan con la misma, en la que no solo se está afectando el medio ambiente, no sabemos si existe el permiso de los donantes de ese terreno, que fue donado solo para ser parque y que además, se terminará tercerizando a un privado para que lo explote, algo que pagamos todos y como hemos visto en los últimos años, no son muy claros a la hora de tercerizar a privados.

Hacer una comparación con el conocido personaje de los Simpson, no es seria, pero el Alcalde Diamante ya tiene quien lo emule, hacer obras siempre en las cinco cuadras privilegiadas, hacer obras sin sentido, parecen ser las únicas ideas que se le ocurren a alguien, que le está pidiendo hoy a los vecinos que le permitan estar 20 años y seguir conduciendo un Departamento, abandonado, arruinado y con una deuda casi impagable.

Intendente Giménez, tome algunos de los proyectos que le hemos presentado y gaste ese dinero en urbanización de barrios, en agua potable en los lugares que aunque usted no lo crea, todavía existen en San Martín sin ese bien esencial, o mejore los barrios de Palmira, pero frene esta obra absurda, que sólo le va a servir al privado que se lo alquile”.

Sergio Dubé

Concejal UCR

H.C.D. de Gral. San Martin – Mza.