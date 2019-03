Por no haber justificado sus ausencias, el gobierno echó a dos empleados públicos

El Gobierno provincial determinó la cesantía de dos empleados públicos en los últimos dos días. Este lunes decidió el despido del contador Salvador Guercio, ex trabajador del Ministerio de Hacienda y Finanzas, por abandono voluntario y malicioso del servicio por el mencionado profesional.

Este martes, ocurrió algo similar con Federico Carlos Simonnet, que trabajaba en la Dirección de Recursos Naturales Renovables, ya que no registraba asistencia en su lugar de trabajo y no presentó ningún tipo de justificación al respecto.

El caso de Guercio, la decisión se tomó debido a sus ausencias sin aviso los días 17 de julio de 2017, 19 de julio de 2017, 20 de julio de 2017 y 27 de julio al 11 de septiembre de 2017, según se detalló en el Boletín Oficial de Mendoza.

Tras ser notificado, el ahora ex empleado estatal fue emplazado a reintegrarse a su puesto en las en el término de dos días. Sin embargo, nunca se presentó. Luego se fijó audiencia para el 27 de diciembre de ese mismo año, donde el sumariado podía presentar su descargo, pero el resultado no cambió: el hombre no se presentó.

En cuanto a la segunda expulsión, según explicó la instructora sumariante, se demostró que Simonnet se ausentó de manera injustificada al menos 23 días de su puesto de trabajo. Las faltas se registraron a partir de finales de diciembre de 2017 y continuaron durante enero y en estos días no se registraron ingresos ni egresos en el reloj digital de control del personal.

La Junta de Disciplina ratificó la sanción de cesantía, que se hizo efectiva a partir de la firma del decreto por parte del Gobernador.

(Unidiversidad)