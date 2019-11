Presentaron en el Perrupato una «Guía de buenas prácticas» para contener a familiares de bebés fallecidos

Desde el hospital se busca acompañar y contener en todo momento a las familias que puedan transitar esta complicada situación. Octubre es el mes internacional de la concientización sobre esta problemática.

Se realizó, en el Aula Magna del Hospital Perrupato, una presentación denominada “Guía de Buenas Prácticas para la Atención de Muerte Perinatal y Neonatal”. Tuvo una asistencia de más de 50 profesionales de toda la zona Este.

La actividad estuvo organizada en conjunto por el Equipo de Psicólogas Perinatales de Mendoza, el Comité de Docencia e Investigación, la Dirección de Maternidad e Infancia y el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Esta iniciativa nació de un grupo de padres y ONG y se basa en guías internacionales para establecer protocolos específicos y tratar el tema de la manera más profesional posible, teniendo en cuenta la empatía entre el personal de salud y la familia.

La pérdida perinatal y neonatal provoca un gran impacto emocional no solo en los padres sino también en los profesionales involucrados en la atención del caso, afectando la calidad en los servicios prestados. Esto lleva a que los padres tengan una especie de “duelo no autorizado”, porque en ocasiones no reciben el acompañamiento o la contención que necesitan, a veces por falta de formación o recursos, hasta llegar algún tipo de violencia obstétrica (penado por la Ley 26845).

Por ello, la capacitación se basó en ofrecer estrategias de asistencia prácticas para manejar de manera correcta cualquier tipo de muerte perinatal y neonatal. Se resumen 12 puntos fundamental: el acompañamiento, la comunicación, ambiente, participación, apoyo psicológico, cuidados del cuerpo, recuerdos, necropsia, suspensión de la lactancia, trámites administrativos, seguimiento ambulatorio y cuidados. El comportamiento del equipo de salud es crucial y puede contribuir enormemente para aliviar el trauma vivido por los padres.

La comunicación es un factor decisivo en la relación médico-paciente. Las investigaciones indican que existen menos probabilidades de recaer en la ansiedad y depresión si el paciente está satisfecho con el modo en que su médico se comunica con él.