Primer torneo virtual de deportes electrónicos en Mendoza

Se trata del torneo Quarentine Challenge, comienza el sábado 5 de setiembre y está orientado al público joven. Hay premios por más de $100.000. La inscripción es gratuita y cierra el jueves 3 de setiembre a las 23.59.

Quarentine Challenge es un torneo de deportes electrónicos (e-sports), impulsado por la Dirección Provincial de Juventudes y distintas organizaciones vinculadas a la actividad.

Es el primero en formato totalmente virtual en la provincia, ya que anteriormente se realizaron las finales de torneos de manera presencial en dos oportunidades: en 2018, en el espacio Julio Le Parc, y en 2019, en el Hotel Intercontinental. Hoy, en el marco de la pandemia, se persigue mantener la competencia desarrollando la actividad desde las casas.

El torneo cuenta con el aval de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), institución que otorgará un sello de calidad, además de aportar importantes premios para los ganadores.

«Mediante diferentes videojuegos busca hacer que la juventud compita de forma recreativa, amistosa y trabajando en equipo, generando herramientas de participación», explicaron desde la Dirección Provincial de Juventudes.

La inscripción cierra el jueves 3 de setiembre y los torneos se inician el sábado 5 de setiembre.

En esta primera competencia virtual hay más de $100.000 en premios. Comenzará el sábado 5 de setiembre y se extenderá hasta fines de setiembre. Los participantes competirán en Counter Strike Go, League of Legends, Call of Duty Warzone, Clash Royale, Valorant, Dragon Ball Figther Z y Fortnite.