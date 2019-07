Quiroga se aleja de Cambia Mendoza y anuncia su respaldo a la kirchnerista Destéfanis

Tras ser precandidata por el oficialismo y salir derrotada en las PASO, la concejal comunicó su respaldo a la candidata del Frente Elegí.

Este viernes Debora Quiroga anunció que respaldará la candidatura a intendenta de Santa Rosa de Flor Destéfanis, del Frente Elegí. Su decisión se da después de que fuera derrotada en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por la actual intendenta Norma Trigo. Quiroga había sido precandidata en el espacio de Omar De Marchi.

La concejal manifestó a través de su cuenta de Facebook: “He decidido acompañar a nivel local y en la categoría sólo de Intendente a la Concejal Flor Destefanis”. Además agregó: “Estoy con la gente que me hace parte. Me distancio de la gente que no me quiere a su lado”.

El comunicado completo de Quiroga.

Debora Quiroga había dado algunas señales hace tiempo atrás cuando le brindó un “indulto político” al ex intendente Sergio Salgado, con quien se reunió a “pedirle consejos sobre educación”. Cabe recordar que sobre Salgado pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos por corrupción.

Si bien Quiroga mantenía públicas diferencias con Trigo, este viernes consumó su voltereta: ya que es concejal y fue precandidata a intendenta por Cambia Mendoza, y ahora apoyará a la candidata rival del espacio por el que compitió.

En una entrevista con Tiempo del Este el sábado, cuando la voltereta de Quiroga aún no se consumaba, la intendenta Norma Trigo con mucho olfato político, se refirió a la situación: “Cuando uno se somete a una elección, como en este caso, sabe que tiene las dos posibilidades, perder o ganar. Y si pierde, hay que acompañar y sino por lo menos retirarse».

«Tomarse ese tipo de revanchismo cuando en realidad fue la gente la que dijo que no y en repetidas oportunidades. Todos sabemos que esta es la tercera vez que le dicen a Debora que no como candidata a intendente. Tomarse ese tipo de revanchismo solamente por una venganza, me parece que hasta roza lo ridículo”, aseguró Trigo.