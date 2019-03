Raúl Rufeil: “A mi me gusta enfrentar a Giménez”

El precandidato a intendente de la UCR no se mostró amedrentado por la confirmación de la candidatura del actual jefe comunal Jorge Omar Giménez. “No es bueno después de 16 años pretender otro mandato. Estamos unidos para presentar una alternativa superadora”, manifestó.

La decisión del gobernador Alfredo Cornejo de “no obstaculizar” las candidaturas de los intendentes del PJ no amedrenta al candidato de la UCR en San Martín. “Yo no tengo problema de competir con quién sea”, manifestó el médico radical Raúl Rufeil, quien en abril será precandidato a la intendencia. “A mi me gusta enfrentar a Giménez, porque quiero que la ciudadanía vea las dos alternativas”, desafió en MDZ Radio.

Rufeil actualmente es concejal en el municipio y hasta el año pasado se desempeñó como director del hospital pediátrico Humberto Notti. “No es bueno después de 16 años pretender un nuevo mandato”, disparó contra el actual intendente y sostuvo que tanto tiempo en el poder “genera vicios y desgastes.

“Incluso lleva a disminuir la intensidad para ejercer las funciones y crea sectarismos en el propio grupo de trabajo. Eso no es bueno para el departamento”, manifestó.

En base a ese análisis, asegura que en las próximas elecciones planean ser “una alternativa superadora”. “Estamos más unidos que nunca porque tenemos la convicción de que el departamento necesita un cambio”, subrayó.

Por último, afirmó que la actual gestión ha olvidado que el municipio va más allá de las seis manzanas céntricas y se quejó de la falta de transparencia a la hora de responder los pedidos de informe del Concejo Deliberante. “Cuando solicitamos datos nos los dan en forma incompleta y con el lugar oscuro de ocultamiento”, esgrimió contra la gestión de Gimenez.