Raúl Rufeil quiere desarrollar una gestión de «ordenamiento» y confirmó que ya comenzó la transición en San Martín

A cincuenta días de hacerse cargo de la intendencia de San Martín, el radical Raúl Rufeil adelantó que su gestión será -puertas adentro- con “ordenamiento administrativo, contable, territorial y de recursos humanos”. También confirmó que ya hubo reuniones de transición entre gestión entrante y la saliente de Jorge Giménez.

Rufeil tiene expectativas de que a partir del diez de diciembre y a partir de su asunción, en San Martín haya “un municipio moderno, transparente, de participación activa, que estará presente en el día a día de la vida vecino, donde habrá mucha accesibilidad, haciendo federal la actividad municipal y llevándola a cada rincón del departamento”.

Respecto a lo que sucederá puertas afuera de San Martín, Rufeil consideró que “si el clima macroeconómico no es fácil, vale tener en cuenta el ejemplo que ha dado la provincia de Mendoza a partir del gobierno de Cornejo, que pudo funcionar y crecer haciéndole frente a la desocupación, recesión e inflación, y ello se logró por haber estado ordenada”.

Comenzó la transición

En materia de la transición entre gobierno municipal entrante y saliente, el electo intendente consideró que “ya se solucionó, los sanmartinianos la solucionamos entre nosotros, conversando directamente, como corresponde. Primero iba a salir mediante una ordenanza municipal, pero terminó saliendo por un decreto del señor intendente. Creemos que de una u otra forma, se cumplen los objetivos, que es justamente que se nos provea la información y tener acceso a esos elementos”

La transición ya comenzó con una reunión que tuvo el actual secretario de Gobierno, Oscar González con Mauricio Petri, quien será su sucesor; este último es uno de los pocos nombres de los que se conocen en el futuro gabinete y es quien acercó un cuestionario de interrogantes acerca de la situación municipal.

Rufeil también confirmó que Elizabeth Crescitelli, actual ministra de Salud, ha sido tentada para ocupar la secretaría de Hacienda “pero ella aún no me ha contestado y estará evaluando sus posibilidades”. Pidió a los periodistas “máxima discreción” en el tratamiento de posibles postulantes para lo que será su equipo de gestión porque “se publica información que no es certera”.

Gabinete

Desde la ET de Barriales, donde acompañó en el recorrido de obras al gobernador Alfredo Cornejo y al intendente Mario Abed, aseguró que su gabinete se irá conformando a través del diálogo fluido que mantiene “con los partidos que conforman el Frente Cambia Mendoza y dentro de nuestro propio partido, la Unión Cívica Radical, que propondrán diferentes nombres”. Reconoció que “soy muy plural y horizontal aunque tendré que tomar la decisión final”.

Marcha

El intendente electo confirmó que participará este sábado de la marcha nacional del “Si Se Puede”, que en San Martín se concentrará en Miguez y Ruta Nacional 7, “porque esto marca el rumbo que queremos como país, porque hay que pensar cómo podemos transformar realidades para nuestro presente y futuro. Yo apuesto al futuro de las generaciones venideras”.

Reconoció errores del gobierno nacional “macroeconómicos, propios y ajenos, por distintos factores, pero a lo que no debemos volver es al horror institucional, porque el horror no se subsana con nada”.

Al evaluar las posibilidades de que Mauricio Macri revierte la tendencia de las PASO, recordó que en los comicios municipales él recuperó muchos puntos de una elección a otra, donde pudo revertir un resultado que inicialmente no lo favoreció.

EDESTE

Rufeil dijo sentirse satisfecho de la empresa EDESTE: “¡Qué orgullo! Es un orgullo porque abastece al 18% de la provincia, y esto nos habla bien de lo que se está trabajando en el Este, en el desarrollo del sistema energético. Por eso al PASIP hay que darle la envergadura y competencia, porque nos va a permitir desarrollar el Este de Mendoza y trabajar por ello sin importar partidos políticos”.

Ponderó el desarrollo de la responsabilidad social de EDESTE “porque esto nos da la esperanza de un mejoramiento social, económico y ambiental. También elogió el funcionamiento de otras empresas como Bottino Hermanos y a la de Derivados Vínicos (ex Duperial) a las que visitó hace pocos días.