Realidad que duele: el 35% de la población urbana mendocina es pobre o indigente

Los datos difundidos corresponden a la encuesta realizada por la Dirección de Estadísticas de la provincia. El índice se conoció luego de varios años.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, difundió los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida que realizó durante el mes de octubre de 2016 y que confirman que el 35,3% de la población urbana se encuentra por debajo de la línea de pobreza e indigencia.

Los datos sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia fueron calculados en base a las mediciones realizadas por la Encuesta de Condiciones de Vida, junto con la valorización de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total.

El titular de la DEIE, Facundo Biffi, comentó que “este estudio que se realizaba anualmente fue interrumpido en el 2012, luego en el 2015 se lo retomó con una muestra muy inferior a la necesaria, y recién en el 2016 hemos logrado recomponer una encuesta que tiene características mas que interesantes para la toma de decisiones en término de políticas públicas. Nuestra intención es tener dos de estas encuestas por año y poder medir semestralmente la mayor cantidad de indicadores que podamos sobre la realidad de los hogares de Mendoza”.

El total de la muestra fue de 7.000 hogares distribuidos por todo el territorio provincial, de los cuáles se desprende que el 75% de las viviendas corresponden a la categoría de no pobres; el 20,1% son pobres no indigentes y el 4,9% en condición de pobres indigentes. Con respecto a la incidencia sobre el total de personas, los números ascienden a 64,7% para no pobres; 27,5% pobres no indigentes y 7,8% para pobres indigentes.