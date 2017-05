Reclaman por una antigua planta de líquidos cloacales usada como aguantadero

Está en San Martín, entre los barrios Mebna y San Pedro. Sus instalaciones están casi abandonadas y hay denuncia de vecinos por presencia de delincuentes.

Una vieja planta de tratamientos de líquidos cloacales que funcionó a pleno hasta los años 80, hoy resulta un predio inseguro e incluso, aguantadero de malvivientes, según ha denunciado en la policía y la comuna, un grupo de vecinos de los barrios Mebna y San Pedro, en el ingreso a la ciudad de San Martín.

La estructura, casi abandonada y rodeada por gruesos muros está en el límite que separa ambos barrios, a pocos metros del polideportivo Torito Rodríguez y la componen una serie de piletas en desuso y oficinas igualmente vacías, que según asegura alguna gente, suelen ser ocupadas por delincuentes que guardan allí elementos robados.

Así, salvo por el tablero de control de una máquina de bombeo de líquidos, la planta no funciona y para evitar que el lugar sirva como resguardo de delincuentes y almacén de elementos robados, es que los vecinos piden su demolición. “Hay gente que viene en la noche y se mete, aprovecha que está oscuro y vigila las casas de la zona”, dice Antonia, que vive en la zona y asegura que de noche es riesgoso pasar.

Los vecinos sostienen que la inseguridad en los barrios Mebna y San Pedro ha crecido en los últimos años y los que viven cerca de la planta, dicen que el lugar sirve de aguantadero para delincuentes. “Nadie usa ese edificio, está abandonado y lo que pedimos es que se demuela y que se construya una plazoleta”, cuentan.

La verdad es que el edificio no está abandonado, y aunque está muy deteriorado y el predio se encuentra lleno de yuyos y basura que arrojan algunos vecinos del lugar, un sector sigue funcionando, ya que una pequeña habitación guarda el tablero de la bomba.

El resto de las instalaciones no tiene uso y hace algunos años, la comuna estuvo a punto de hacerse cargo, con la idea de armar allí, oficinas para el polideportivo, un proyecto bastante extraño, diseñado por el ex jefe de Obras Públicas de la comuna, Darío Álvarez, que nunca se concretó. Es más, hoy, el municipio se desentiende de ese edificio y subraya que pertenece a Aysam.

En cualquier caso, las quejas por la inseguridad no son nuevas y hace algún tiempo, la comuna encaró una poda de los árboles que rodean el edificio y también instaló potentes reflectores en los cuatro costados, para iluminar el predio. Pero no pasó mucho tiempo hasta que algunos inadaptados rompieron parte de las luminarias. “Estamos reponiendo focos en distintas calles del barrio San Pedro y pronto vamos a reemplazar las de esa manzana. El problema es que a veces no duran, porque la misma gente del lugar las destroza”, dicen desde el municipio, no sin razón.

También promete la comuna encarar una limpieza del predio que rodea a la vieja planta, pero en realidad no hay fecha para la obra y en ese sentido, todo indica que los vecinos deberán seguir esperando: “Acá pagamos los impuestos como en cualquier otro lugar, y lo que pedimos es que se nos brinde el mismo servicio”, pidió Roberto, otro de los vecinos indignados del lugar.

Finalmente, desde la comisaría 12, señalan que las rondas del personal policial por el lugar son las habituales y que se atienden los reclamos de la gente.

(Ulises Borderil)