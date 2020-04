Rivadavia: Hernán Amat pidió que se cumpla con el aislamiento social y criticó al gobierno nacional por «carecer de un programa económico»

El secretario de Gobierno de la municipalidad de Rivadavia, Hernán Amat, dialogó con Tiempo del Este y abordó el trabajo de Rivadavia en este difícil trance que atraviesa la humanidad, como es tener que afrontar una pandemia de características insólitas y reclamó a la ciudadanía que cumpla con el aislamiento social como medida preventiva. En sintonía con el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, el jefe de campaña que tuvo Cambia Mendoza en la última elección que consagró a Miguel Ronco como intendente por un nuevo período, criticó al gobierno nacional por no tener “un programa para abordar la situación económica”.

Esta fue la entrevista:

1- ¿Cómo está trabajando el departamento en este desafío tan grande como lo es la pandemia?

“Con incertidumbre total, como se está viviendo en todo el mundo, tomando todas las medidas de prevención necesarias y tratando de darle seguridad a la ciudadanía de concientizar, de educar y que esto es una situación grave que está viviendo el mundo; no estamos exentos a esta pandemia. La venimos trayendo bien, gracias a dios no tenemos ningún caso en la zona Este, se están tomando estas medidas de prevención, estamos previendo si llegamos a tener algún problema en esta emergencia tener edificios para poder abordar la situación para poder estar a la altura de la circunstancia, trabajando junto al Gobierno Provincial, Ministerio de Salud, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Cultura. Turismo, también, está colaborando con el tema de hotelería.

En lo que está a nuestro alcance trabajando mucho en conjunto con nuestras áreas de servicio; en desinfección, en el área de preventores, policías controlando a la gente, estamos controlando el sistema de precios en el comercio local, con nuestros inspectores, con la oficina de Defensa del Consumidor. En lo que respecta al municipio, estamos trabajando en las cuestiones necesarias de utilidad básica y lo demás, parado, como todo; tener cerrado el municipio en atención al público, teniendo herramientas a través del sistema online; pero lo demás está a la altura del decreto provincial.

2- Aparte de las acciones que toma el municipio, hay campañas de prevención y toma de conciencia social que invita a los vecinos que participen

Sí, la gente está entendiendo que es una situación extrema la que se está viviendo y que la única forma de abordar esta situación es; tomando conciencia y acatando las reglas que se están imponiendo desde el gobierno. Es complicada la situación económica que se está viviendo; no se puede salir a trabajar, muchos están pasándola muy mal y eso sí tenemos que abordarlo desde el Estado, brindando herramientas para empezar a mover la rueda; preocupa mucho que el Gobierno Nacional no diga nada al respecto y que no tenga un plan un programa para abordar la situación económica y esto sí es grave, muy grave.

En una reunión de gabinete «virtual» que encabezó el intendente Miguel Ronco.

Con respecto a la emergencia sanitaria no es tan difícil, tenemos que cumplir con el aislamiento social, cumplir con el distanciamiento si andamos en la calle, andar con tapabocas que los podemos hacer en nuestras casas. Cumplir con esas reglas básicas que van a la prevención de la propagación de este virus, que es un enemigo invisible que tenemos y que no lo conocemos. La OMS todos los días da medidas nuevas de cómo son los protocolos para abordarlos, de cuáles son las situaciones para saber si es un caso sospechoso y esto nos indica que se están realizando estudios todos los días.

3- ¿Cómo ve el tema de la recaudación municipal? Me imagino que en caída, como en todos los municipios.

Muy complicada, la verdad es que viene cayendo. Los próximos meses será peor, es una situación compleja que nos preocupa muchísimo porque los municipios vamos a ser los peores afectados, hay muchos municipios que ni siquiera van a tener para abordar y pagar sus sueldos y a sus proveedores. Preocupa que el Gobierno Nacional no diga nada. Ha bajado un dinero a las provincias pero solamente para el abordaje de la emergencia sanitaria. Cornejo presentó un proyecto de ley donde solicita que parte de la recaudación de la soja venga a las provincias y a los municipios, un 30% de ese impuesto que no es coparticipable, en esta situación de emergencia, sea coparticipable y baje; sería una alternativa muy buena, pero no hemos tenido respuestas del Gobierno Nacional.

Nosotros por ahora estamos bien porque tenemos ahorros, una administración responsable pero se nos va a empezar a complicar a todos porque cuando se te cae la recaudación entre un 20% y 50%, lo que va a pasar es que los municipios no darán abasto.

4- ¿Cómo se imagina el día después cuando pase todo esto?

Un cambio educacional sin lugar a dudas, la sociedad va a cambiar en su modo de pensar y en su forma de vivir, no nos va a quedar otra por una situación de que la misma emergencia sanitaria y el mismo virus y las mismas cosas que han pasado nos obligarán a vivir distinto. Va a ser un desafío importante en cómo abordamos de acá al futuro esta relación porque es todo incierto, seguramente vamos a ir sacando este aislamiento en forma progresiva en algunos sectores.

Lo que más me preocupa es no ver un programa por parte del Gobierno Nacional, solamente se habla de la emergencia sanitaria pero no se habla de la economía. Tampoco se habla de cómo los sectores medios van a poder aguantar, de cómo los trabajadores van a seguir manteniendo su fuente de trabajo y tampoco se habla del plan que tengamos a futuro; países como Alemania, EEUU, Francia, España están viendo cómo generar una inyección para poder salir a futuro de esto y nosotros estamos estancados, con una recesión que ya venía, y con esto que va a dejar knockout a la Argentina.

5. ¿Qué le diría a los rivadavienses?

A la ciudadanía y a todos nuestros rivadavienses, les pido que cumplamos las reglas y tomemos conciencia de quedarnos en nuestras casas, respetando los protocolos de higiene y aislamiento social.