Rivadavia: multitudinaria Misa de Acción de Gracias por la entronización de las reliquias de Wenceslao Pedernera

En la Parroquia Cristo Obrero de barrio Lencinas, distrito de Los Campamentos, se realizó este domingo 28 de julio una multitudinaria Misa de Acción de Gracias por la beatificación de los cuatro mártires riojanos y de la entronización de las reliquias de Wenceslao Pedernera.

Ante un millar de fieles y autoridades eclesiásticas, en la Capilla Virgen de los Olivos y San Juan Bautista, se llevó a cabo la ceremonia religiosa, a la que acudieron representantes de otros departamentos y provincias, inclusive delegaciones que llegaron del exterior.

Junto a su esposa y el secretario de Gobierno, Hernán Amat, se hizo presente el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco.

La Acción Católica Argentina, para quien Wenceslao era uno de sus miembros, elaboró esta cronología de su vida:

Historia de Wenceslao

“Hombre de campo, esposo y padre de familia, trabajador solidario, Wenceslao nació en Los Jagüeles, San Luis el 28 de setiembre de 1936. Tuvo tres hermanos. Se conocieron con “Coca” su futura esposa, en 1961, en Mendoza, adonde llegó junto con otro grupo de trabajadores que se dedicaban a enmaderar las viñas.”Cuando éramos novios yo soñaba casarme de blanco y por la Iglesia, yo era muy religiosa pero él no, `yo a los curas no los quiero`, me decía, entonces le dije que no me casaba. Después de unos días volvió para decirme que estaba dispuesto a casarse por la Iglesia”, recordó Coca. Y así lo hicieron el 24 de marzo de 1962.

Wenceslao Pedernera, de acuerdo al dibujo de Paú (Pablo Grando)

“Wenceslao fue tomado como empleado efectivo en las Bodegas Gargantini trabajando en el control de los viñedos. En la misma finca de Gargantini, se construyó una Iglesia en donde se hacían procesiones y novenas a cargo de sacerdotes misioneros y a las que asistían muchísimos fieles. En una novena, Wenceslao fue tocado por un mensaje bíblico que cambió su forma de pensar sobre la fe y la Iglesia.

Wenceslao junto a su esposa Coca y sus tres hijas.

“Con Coca trabajarán activamente junto al P. Plaza en la Comisión ProTemplo. Cuenta Coca: “A partir de eso Wenceslao se entusiasmó mucho, no le importó más nada. Lo único que le interesaba era Cristo y la Iglesia. En ese contexto, conocieron a Carlos Di Marco y Rafael Sifréque que tenla animación del cooperativismo rural en Mendoza, (a través del Movimiento Rural de Acción Católica) y más tarde en La Rioja. A través de ellos se vinculan a Monseñor Angelelli.

“En 1973 dejó Rivadavia y se trasladó con su familia a La Rioja luego de haber sentido el llamado de Mons. Enrique Angelelli que convocaba a los campesinos a formar el “Movimiento Rural Diocesano”, nueva denominación del Movimiento Rural de AC cuando la CEA lo disuelve a nivel central y lo deja en manos de cada Iglesia diocesana para animar la promoción del trabajo cooperativo de los campesinos, la defensa de los derechos de los trabajadores de la tierra, y la mejora de sus condiciones de vida.

Wenceslao ya en La Rioja, junto a sus pares, los campesinos.

“Wenceslao vivió como un vecino más en Sañogasta, intentando hacer concreto y práctico el mensaje del Evangelio y defendiendo los derechos de sus compañeros campesinos.

“Maria Rosa su hija lo recuerda así “son los más bonitos y preciados, fue un hombre callado no era de mucho hablar, pero siempre hacia las hijas tenía el consejo muy latente de que fuéramos unas personas de bien, siempre inculcándonos la solidaridad que el practicó, fue generoso y un hombre de no estar metido en problemas, al contrario trataba de solucionar los problemas principalmente de la gente humilde y en lo que él pudiera colaborar estaba presente”.

“No odien”

“Por su compromiso de trabajador cristiano fue salvajemente acribillado a balazos en su propia casa el 25 de julio de 1976. Julio Saquero, compañero de Wenceslao, relata: “Los sicarios fueron a la casa parroquial de Chilecito buscando al cura francés André Serieye a quien no encontraron. Después, frustrados, fueron a buscar al sacerdote y van a Sañogasta, al predio donde Wenceslao iniciaba con su esposa las tareas para la creación de una cooperativa de trabajo. Llegaron al anochecer, él les abrió la puerta, le preguntaron por el cura. «No sé dónde está» respondió, y eso fue todo. Lo mataron frente a su esposa y sus tres niñas. No le dieron tiempo a terminar de comprender, a entender de qué se trataba la cosa. Llenaron su cuerpo de balas y allí quedó, tendido en el umbral del sueño que comenzaba a acariciar.

El sepelio que trasladan los restos de Wenceslao Pedernera, luego de ser asesinado.

“Los testigos presenciales cuentan que entre sus últimas palabras dijo a sus hijas: “No odien.” Como Jesús, tuvo palabras de perdón hacia quienes lo habían matado. La sacrificada y solidaria vida de pequeño agricultor en condiciones de pobreza de Wenceslao y de su familia desafiaba una realidad provincial agobiada por el peso de arraigadas tradiciones feudales en materia política, social y económica”, concluye el informe de ACA.

Beatificados

El pasado sábado 27 de abril, en la diócesis de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, el padre Carlos de Dios Murias, el presbítero Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, asesinados «in odium fidei» durante la dictadura militar del año 1976, fueron beatificados en una ceremonia presidida por el cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

El domingo 12 de mayo de 2019, Monseñor Dante Braida, Obispo de La Rioja, juntamente con todos los pastores del tercer grupo de obispos argentinos, correspondiente a la regiones NOA, Cuyo, Centro y Patagonia, entronizaron la reliquias de los beatos riojanos fueron entronizadas en la sede de la iglesia argentina en Roma.

Los otros asesinados

En marzo de 1976, tomaba el poder la junta militar de entonces, encabezada por Jorge Rafael Videla. Allí mismo comenzaron con el “trabajo sucio” de eliminar todo lo que molestaba. En pocos meses, pusieron el punto de mira en La Rioja. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados Fray Carlos de Dios Murias, ofmconv, y el Padre Gabriel Longueville.

En tiempos de la dictadura militar fueron asesinados los «mártires riojanos»

Una semana más tarde, fue acribillado, delante de toda su familia, el laico Wenceslao Pedernera.

Angelelli sabía que venían por él. Y así fue. El 4 de agosto, en Punta de los Llanos, su camioneta fue encerrada hasta provocar varias vueltas de campana que terminaron con la vida del obispo. En dos semanas, la Iglesia “ganó” cuatro testigos de la fe, que serán reconocidos 42 años más tarde.