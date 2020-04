«Rompí el país», dijo el tuitero que reventó las redes con su mundial de provincias

En escasos días se convirtió en un fenómeno virtual. La encuesta para jugar a cuál es la mejor provincia terminó involucrando a funcionarios e instituciones provinciales. Hablamos con Paul Delon, el ideólogo de todo este «lío».

“Rompí Twitter, rompí el país”, afirmó el joven tuitero de 25 años Paul Delon, que es fotógrafo y vive en Resistencia, provincia de Chaco. Hace cuatro días decidió hacer un «mundial de provincias argentinas» y la red del pajarito explotó cuando se disputaba la semifinal entre Córdoba y Mendoza.

“La iniciativa surgió cuando un amigo planteó la idea de hacer un mundial de bandas de rock y me pareció interesante hacer uno de provincias, ya que nadie lo había hecho. Sinceramente, la intención era que la final fuera Chaco vs. Corrientes, pero la situación se descontroló y se sumó todo el país. Es increíble, jamás pensé que iba a pasar algo así”, dijo Paul a Unidiversidad .

La votación se viralizó este martes cuando los mendocinos comenzaron a compartir la encuesta en sus redes sociales. Hasta el mismísimo gobernador Rodolfo Suarez lo tuiteó apoyando a Mendoza. De esta manera, se sumaron legisladores, intendentes, futbolistas, actores y la reina de la Vendimia. Lo que también les valió algunas críticas, sobre todo a los funcionarios públicos.

“Cuando arrancó la competencia, tenía poco más de 5000 seguidores, ahora tengo 33 000, esto es una locura. Además, se enfrentaron las dos provincias más intensas y más apasionadas de todo el país, ni siquiera Buenos Aires estuvo tan peleado”, contó Paul.

La votación cerró a las 6 de la mañana del miércoles, pero el tuitero afirma que hubo “juego sucio”, ya que le llegaron capturas afirmando que se habían utilizado bots para la ejecución de los votos. “Dormí una hora y, cuando me desperté, tenía miles de mensajes dando sus versiones sobre lo ocurrido, tenía gente insultándome y me puse a ver lo de los bots y, con las capturas que me mandaron, decidí hacer un desempate de media hora para las 12″, explicó el joven.

Y así fue: a las 12 de este miércoles se abrió una nueva encuesta, en la que Mendoza resultó ganadora imponiéndose con el 58 % de los votos. En 30 minutos, más de 100 000 personas eligieron a su provincia preferida. Delon destacó la actitud de las páginas de turismo de Mendoza y Córdoba por haberse saludado y felicitado a través de sus cuentas de Twitter.

La encuesta llegó al CEO de Twitter

“Como había mucha gente enojada, tenía denuncias a mi cuenta, por lo que me comuniqué con Twitter. Ahí me dijeron que están al tanto de esta situación y les copó la idea. No me van a cerrar la cuenta”, explicó Paul.