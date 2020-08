Ronco reclamó por el aumento de la seguridad

El intendente de Rivadavia pidió por mayor presencia policial, renovación de las movilidades, y un encuentro con el Ministro de Seguridad para «acordar estrategias para poder combatir la delincuencia».

La inseguridad es uno de los temas que comienza a aparecer como reclamo bajo el manto de la pandemia. Ahora, algunos intendentes comienzan a reclamar por el tema. Y un oficialista fue el primero en alzar la voz y pedirle al Gobierno que tome medidas.

Según relató el Intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, «cualquiera es un ladrón». «Pasa alguien por la puerta de tu casa y ya te produce una sensación de que va pasando un delincuente y tal vez es un ciudadano común y corriente», advirtió en una entrevista que se le realizó en MDZ Radio.

Ronco aseguró: «Como intendente me preocupo por mi pueblo por eso he convocado al Ministro de Seguridad Raúl Levrino y a todas las fuerzas policiales». La queja es por la falta de personal, pero también de materiales. «Los móviles son viejos, hay que cambiar el modelo porque se rompen y el presupuesto no da abasto», agregó.