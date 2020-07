Rufeil: «No podemos permitir que en pleno siglo XXI tengamos distritos sin agua potable, trabajamos en solucionar eso desde el primer día»

El intendente de San Martín, hizo un repaso del escenario actual, dominado por la pandemia y la escasez de recursos financieros del municipio. Denunció que el gobierno nacional le ha negado ATN.

El mandatario de San Martín, habló con la prensa, sobre gobernar en tiempos de pandemia, y expresó que la recaudación del municipio cayó más del 40%, la coparticipación otro 30% y que la comuna no ha recibido respuesta a los pedidos de ATN que ha hecho a la Nación.

«Se han solicitado dos ATN y nos fueron negados. El Presidente habla de solidaridad federal pero solo es una declamación que no llega a los departamentos de otro color político» indicó Rufeil.

A su vez, el intendente sostuvo «ni siquiera nos han contestado los pedidos que se hicieron en tiempo y forma». En ese marco, la comuna ha puesto su mayor esfuerzo en optimizar los gastos: «Hay que ajustarse; acá ocurre lo mismo que en una casa y hay que priorizar».

Al respecto de las deudas el mandatario subrayó «el ordenamiento de las deudas de la situación financiera, administrativo, de recursos humanos y de inventario resultan claves hoy» y agregó «es la única manera de despegar».

«Lo peor que podemos hacer en este escenario tan adverso es paralizarnos. Nosotros prometimos en campaña ir por las cosas sencillas que precisa la gente y que le cambian la vida y ese sigue siendo nuestro objetivo: el agua potable en todos los distritos, por ejemplo, un proyecto en el que venimos trabajando desde el primer día, porque no podemos permitir que en el siglo XXI haya gente que aún no la tiene», expresó Rufeil.

En cuanto a la pandemia, el intendente destacó la tarea que hace el hospital Perrupato y «la colaboración que brinda el municipio, con recursos económicos y humanos», y recordó que «el Ministerio de Salud funciona como un gran hospital y desde allí se decide dónde se alojan los pacientes. El Perrupato es un hospital regional con influencia en toda la región e incluso en parte de Maipú, por eso es que tenemos alojados allí a pacientes de COVID- 19 que son vecinos de Maipú»

Ante la pregunta del periodismo, Rufeil explicó que la empresa Santa Elena continúa prestando el servicio en el departamento «porque viene con un contrato de la gestión anterior que se extiende hasta 2021 y que nosotros debemos respetar porque ellos están cumpliendo su parte. De todos modos, hemos negociado con ellos, logramos sumar 20 barrios (15 de San Martín y 5 de Palmira) al recorrido, se redujo en 6,5 millones de pesos el monto del contrato y los 72 millones de pesos que se les debe se han prorrateado en 12 cuotas» y agregó «esto es parte del ordenamiento financiero del que hablamos. Nosotros no tenemos un parque automotor como el que posee Rivadavia o Junín y la verdad es que el 70% de nuestras movilidades están con graves problemas. Ese es otro tema que tenemos que resolver y lo estamos haciendo»

Finalmente, Rufeil se refirió al albergue para gente en situación de calle que la comuna está acondicionando en el primer piso de la terminal de colectivos.

«No nos conforma solo tener el albergue, la idea es darles las herramientas para que puedan salir adelante, un oficio, un desarrollo como ser humano que le permita dejar de vivir de la dádiva del estado. No nos podemos quedar con darle una cama por cuatro meses de invierno», y cerró «la verdad es que no lo abrimos antes porque no encontrábamos casa para alquilar porque nadie quiere alquilar un inmueble para esta tarea».