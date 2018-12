Rufeil se despide del Notti

El concejal de San Martín dejó de ser el director del hospital. En su reemplazo asumió el médico Jorge Omar Pérez.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Salud, desarrollo Social y Deportes, Elisabeth Crescitelli pusieron en funciones al nuevo director ejecutivo del hospital Humberto Notti, se trata de Jorge Omar Pérez; Médico Cirujano egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, que reemplazara a Raúl Rufeil.

Además Pérez es médico especialista en Coloproctología, médico Terapista. Jefe de la Sección de coloproctología del Hospital Central, Jefe del Servicio de quirófano del Hospital Central. Docente de la cátedra de cirugía de la UNCuyo y Subdirector Asistencial del Hospital Central.

La ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli, manifestó “Jorge viene trabajando con nosotros desde el principio, es un profesional probo en gestión y estamos convencidos que puede llevar adelante el hospital pediátrico más importante del oeste argentino”.

El flamante director ejecutivo, Jorge Pérez, expresó: “Es un honor y una enorme responsabilidad asumir este nuevo puesto al que me han designado. Para quienes no me conocen, yo soy médico cirujano, me formé y crecí en un hospital público, el Hospital Central de Mendoza, y desde entonces gran parte de mi vida transcurrió entre pacientes y compañeros”.

“Hoy me toca dejar momentáneamente el Hospital Central, pero lo hago con la firme convicción de que puedo ser útil en otro espacio, porque desde que asumimos la gestión estábamos convencidos que formábamos equipos, y que esos equipos iban a estar a disposición para donde nos tocara desempeñarnos, siempre en pos de mejorar la salud pública mendocina” puntualizó el nuevo director.

Para finalizar Pérez destacó que: “Soy un convencido de que con trabajo, y buena voluntad podemos lograr grandes cosas. De mi parte solo esperen compromiso, y lealtad para desempeñar mi función de la mejor manera posible, sabiendo que hay equipos completos que están sosteniéndonos a todos los que nos toca dirigir hospitales, que tenemos un ministerio que escucha nuestras necesidades, y un gobernador que comanda este barco”.