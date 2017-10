San Martín: El Palacio Judicial no tiene plata para mantenimiento

Los jardines y vidrios del enorme edificio lucen descuidados. Desde la Administración sostienen que la Corte no baja recursos, pese a los reiterados pedidos

El Palacio de Justicia de San Martín tiene poco más de cuatro años de vida y en todo este tiempo, no ha logrado solucionar los problemas de mantenimiento que sufre su explanada, donde los jardines que rodean al edificio lucen abandonados y sucios y además, hay decenas de vidrios trizados que nunca han sido reemplazados. Así, el lugar es la postal de un edificio imponente, pero que se muestra descuidado e inseguro por fuera.

Desde la Delegación del edificio sostienen que el problema es la falta de presupuesto y de personal para destinar al cuidado de la explanada y los canteros que forman los jardines: “Los pedidos están hechos por notas, expedientes e incluso, personalmente, pero la respuesta es siempre la misma, no hay plata ni posibilidad de crear esos cargos”, dicen.

El enorme edificio de cuatro pisos fue inaugurado en 2013 y concentra la mayor parte de la actividad judicial de la región, por lo que transitan a diario cerca de 10.000 personas, según datos del Poder Judicial. El problema es que solamente hay una docena de ordenanzas y todos ellos cumplen tareas en el interior: “A ninguno se le puede pedir tareas de jardinería porque implicaría un problema con el gremio”, dicen en los despachos y agregan: “El asunto es que tampoco la Corte baja recursos para crear nuevos cargos”.

En ese contexto, los jardines de tribunales están siempre descuidados, secos e incluso con basura y solo en ocasiones, la comuna hace una limpieza aunque solo como un gesto de buena vecindad, ya que nada la obliga a esa tarea.

Pero no son solamente los jardines los que sufren la falta de recursos, también los vidrios: ene efecto, hay en los tribunales más de una docena de vidrios que han sido trizados a piedrazos y que nunca fueron repuestos por nuevo, ni siquiera los primeros que fueron dañados y que datan desde hace tres y hasta cuatro años. La respuesta desde la Delegación es siempre la misma: No hay plata para esos arreglos”.

Si no hay plata para reparar vidrios tampoco hay para limpiarlos y el exterior del Palacio de Justicia luce siempre sucio, con las ventanas manchadas: “Cuando da el sol se nota más desde cualquiera de las oficinas”, señala un abogado, acostumbrado a recorrer el lugar.

La inseguridad es otro de los problemas que viven los alrededores del edificio, ya que no hay cámaras que vigilen el perímetro ni personal policial suficiente para hacer rondines: “En la mañana hay una guardia policial y se ve la presencia, pero en la tarde solo queda uno, que monitorea las cámaras de vigilancia que tiene el edificio, aunque son todas internas”, confía un juez. Así, no hay modo de saber quiénes son los que rompen vidrios a piedrazos o dañan los coches de la playa porque no hay cámaras que filmen la zona.

“Es una vergüenza que un edificio de la Justicia no tenga cámaras de seguridad para el lugar. Los vecinos estamos muy preocupados por la imagen que da todo esto, siempre sucio y olvidado”, cuenta Rosana, vecina de la zona. El problema parece no tener solución hasta que no aparezca presupuesto para el mantenimiento externo.

(Ulises Borderil)