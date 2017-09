San Martín igualó frente a Newbery. Montecaseros derrotó a Palmira

Por la fecha 11, San Martín no pudo ganar como local y solo empató frente a Jorge Newbery. Montecaseros venció a Palmira por 3 a 2.

San Martín no pudo frente a Jorge Newbery

Después de dos triunfos consecutivos de visitante, el Atlético San Martin solo empató sin goles en una nueva presentación como local ante Jorge Newbery de Villa Mercedes por la 11ª fecha de la Zona B de la Región Cuyo del Torneo Federal B. El equipo de Magistretti desaprovechó una gran chance de acercarse al lote de arriba.

El duelo comenzó mejor para el local, una buena presión en la mitad de cancha con Illanes y juego por las bandas con Echarri y Garín. Se notó un San Martin despierto en todas sus líneas, buscando de todas las maneras para poder convertir. El Pitojuán con un planteo mezquino se paró bien atrás y no tuvo demasiadas complicaciones.

Al minuto 17 una jugada de solo tres toques entre Garin y Echarri, Villaseca dominó, remató y su tiro se fue cerca del poste izquierdo. Luego el partido entró en una meseta, producto que el visitante se acomodó en la cancha y de a poco se fue acercando a Videla, que no tuvo prácticamente trabajo.

A los 42, Inostroza sirvió a Allosa casi dentro del área y remató por arriba, en lo que fue casi la única llegada de Jorge Newbery en el encuentro. San Martin lo tuvo de nuevo con Villaseca tras un magnifico pase de Martin y cuando finalizaba la primera mitad, Illanes quitó, le dio fuerte al arco donde Godoy dio un rebote para el Gato Villaseca que tiró un centro para Echarri y la cabeza de un defensor le impidió el gol al delantero.

La segunda mitad fue chata, sin juego, un Chacarero que no inquietó a Godoy y la visita no hizo méritos de acercarse a Videla. El delantero Sánchez guapeó toda la tarde con los defensores locales, la defensa no tuvo inconvenientes a lo largo del encuentro. Así fue pasando el tiempo, el local entró en un nerviosismo contagiado por los hinchas ya que era necesario quedarse con los tres puntos.

Un buen remate del ingresado Correa se fue pegado al palo y nada más. El León no logra tener claridad y la paga caro ya que no se arrimó a la cima de las posiciones donde queda lejos de los puestos de clasificación. El próximo fin de semana intentará traerse los tres puntos de San Rafael cuando visite a Huracán, el único líder de la zona.

Por la 11ª fecha de la Zona B en la Región Cuyo del torneo Federal B, Club Social y Deportivo Montecaseros triunfó en su casa sobre Atlético Palmira por 3 a 2 en un partido para el infarto. Pésimo partido de Ángel Polanco, que quebró el encuentro en el segundo tiempo y favoreció al local. Así el Lobo del Norte sigue escolta a una unidad.

Montecaseros derrotó a Palmira

El partido comenzó movido, ya que a los 2’ el Albinegro se puso en ventaja: tiro libre de González, la bajó Basterrechea y en el primer palo la empujó Barreto para el 1 a 0. Rápidamente llegó la respuesta de Palmira debido a que a los 6’ Carmona recibió sólo en el fondo, remató de cara al gol y antes del despeje apareció Veliez para empatar el encuentro.

Palmira con un 4-4-2 bien definido esperaba agazapado una contra que fuera letal, mientras que Montecaseros intentaba atacar, pero sin ideas claras. A los 28’ lo tuvo Ferro después de una asistencia de Carmona, pero su remate (cuando estaba sin ángulo ni opción de pase) besó el travesaño. Eso sería solo un aviso del delantero.

Es que a los 35’ decretó el 1-2 parcial: pelotazo que parecía tener controlado el arquero Rodríguez, sobró la jugada y el Ponchi, siempre rápido, se la punteó. Poco y nada se veía hasta ese entonces por parte del local. Salvo un disparo aislado de Germán Sosa y un cabezazo de Araujo bien contenido por Garro. A los 47’ Basterrechea le pegó un codazo a Ferro y en la misma jugada taló a Carmona dentro del área, pero Polanco hizo vista gorda a ambas jugadas.

En el complemento el Lobo del Norte fue más incisivo y lo tuvo de entrada con un testarazo del Vasco Basterrechea que pasó cerca. Luego con un frentazo del colorado Sosa, que pegó en el palo. Mientras que el Jarillero respondió a los 13’ con un tiro libre de Mortes, tapado por Rodríguez.

A los 15’ Carmona y Basterrechea fueron a disputar el esférico en mitad de cancha y cuando ambos estaban en el suelo, el zaguero del local agredió con una patada al pecho del atacante aurinegro. Polanco lo expulsó sin dudar, pero se produjo una batahola de jugadores del Albinegro sobre el árbitro. En consecuencia, y ante la presión de jugadores de Montecaseros, el tupungatino quiso equilibrar la balanza y le mostró la roja sin razón alguna a Carmona, que continuaba en el suelo por el golpe del rival.

En la trifulca también jugó Mario Marchetti, que agredió sin dudar a Franco Gutiérrez, ayudante de campo de la Escoba. Dicha acción no fue vista por el colegiado. Y como si fuera poco, cuando los expulsados ya estaban en el ingreso a los vestuarios, Basterrechea agredió con puñetazo a Carmona.

Cuando se reanudó el encuentro, la visita pudo liquidarlo de contra: Barsotti condujo hasta la media luna, abrió para Villegas que disparó mal, el rebote le quedó a Veliez y salvó Agostinelli, cuando Rodríguez ya estaba vencido. La paridad en el marcador llegó a los 37’ luego de que Stipech centrara para Araujo y, ante una floja salida de Garro, anotó de cabeza.

El 2 a 2 no dejó conforme al Lobo del Norte, y por eso a los 42’ obtuvo la victoria: pelotazo para Germán Sosa que la tiró de emboquillada ante la salida del arquero del Ferroviario. Sobre el final Mortes con un tiro libre tuvo el empate, pero Rodríguez nuevamente le ahogó el grito de gol. Fue victoria de Montecaseros para mantenerse escolta a un punto y derrota de Palmira para seguir último.

(Gentileza Soy del Este)