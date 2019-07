San Martín: Junto a Giménez y Sagasti, Cristina Fernández preguntó: “¿Se acuerdan del asado?”

Junto a Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanús y Jorge Giménez y con una fuerte movilización que el justicialismo realizó en la provincia para engordar un acto que contó con entre diez y quince mil personas, Cristina Fernández de Kirchner le preguntó a los presentes: «¿Se acuerdan del asado?», en clara crítica a la política socioeconómica del gobierno nacional.

La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo esta tarde en un acto en el departamento de San Martín que «todo con esta gente es invisible, hasta la comida», al cuestionar la política de «Precios Esenciales» del Gobierno y la polémica por su frase sobre marcas «pindonga» y «cuchuflito».

La ex presidenta subrayó que el Gobierno «recicló» el programa «Precios Cuidados» con el nombre «Precios Esenciales» pero criticó que hubiera «faltantes» de los productos incluidos en ese plan y señaló: «Será por eso que decía El Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Todo con esta gente es invisible, hasta la comida».

Por otra parte, mientras mostraba un artículo periodístico para comparar los precios de la tapa de asado del programa implementado por su gestión y los del Gobierno de Mauricio Macri, lanzó: «¿Se acuerdan del asado?».

La compañera de fórmula de Alberto Fernández vino a Mendoza para presentar su libro «Sinceramente» y respaldar a la candidata a gobernadora local, Anabel Fernández Sagasti.

La ex presidenta presentó su libro en el Centro de Congresos y Exposiciones «Francisco», ubicado en el Parque Agnesi expone para miles de personas que se acercaron al este a escucharla.

Por otra parte, se refirió a la polémica que generó al referirse a las segundas marcas como «pindonga» y «cuchuflito» cuando habló la semana pasada en Mar del Plata.

Aspecto de la multitud en el Parque Agnesi, en San Martín.

«Las segundas marcas son productos de más baja calidad que sacan las grandes firmas, no nos hagamos los tontos. Antes la gente podía acceder a ellos, ahora deben comer queso que no es queso y tomar leche que no es leche», afirmó.

Y, respecto de las palabras que utilizó en su discurso de la semana pasada que generaron repercusión por su tono coloquial, dijo que «debía hacer cómo Máximo (Kirchner, su hijo) y decir que eran cosas Cadornas», con lo cual agregó otro adjetivo para aludir a una aparente baja calidad de un producto.

En ese sentido, agregó a modo de interrogante: «¿El presidente y la gobernadora le dan a sus hijos leche que no es leche?».

Fernández calificó como «terrible» que «hayan convencido a los trabajadores» que «estaba mal lo que pagaban de tarifas y que era correcto que a los terratenientes les quitaran las retenciones», de acuerdo a información de Sitio Andino.

«Les dejamos un país desendeudado y dejaron el país en crisis. A veces dudo de si lo chocaron o vinieron en realidad a hacer esto que hicieron», sostuvo.

Además, la precandidata afirmó hoy no entender «cómo algunos salen a militar el ajuste y demuestran falta de solidaridad».

Por su parte, también cuestionó el rol de los medios de comunicación social al considerar que durante su gobierno actuaron como «picasesos» y dijo que hoy «blindan al gobierno de Macri, pero todo tiene un límite y es la realidad».

Frases de Cristina

«Me duele la falta solidaridad»

«Hay un blindaje político con este gobierno»

«Este blindaje mediático no es gratuito ni ideológico. Tiene una valoración, son 60 mil millones de dolares en LELIQs»

«Yo no creo en la Argentina de Macri»

«Estamos en una realidad donde la leche no es leche»

«Si estas políticas siguen cuatro años más, no van a quedar ni pasas de uva»

«Que la gente no pueda comer en la Argentina es maltratato»

«Le tenemos que devolver la esperanza a la gente»

«Sorry, hoy con la comida, estamos igual que Venezuela»

«Esto es tan horrible que ni los economistas ortodoxos lo defienden»