San Martín pasó de ronda: a Palmira no se le cobró un penal cuya pelota ingresó al arco

San Martín (6) venció por penales a Palmira (5) en el marco de la Copa Mendoza, en un encuentro disputado en cancha de Montecaseros con concurrencia de ambas parcialidades. En una polémica definición, a Palmira no se le convalidó un penal en el que la pelota, ingresó en su totalidad dentro del arco.

El penal que ejecutó el delantero de Palmira, Enzo Barsotti, pegó en el travesaño y bajó trasponiendo claramente la línea del arco, pero el árbitro Alejandro Lescano (¿Estará bien de la vista?), interpretó que la pelota había picado fuera. Hubiese sido ventaja y pase a la otra ronda de Palmira.

El partido

Solo en la definición por penales pudo ser vencido el Atlético Palmira en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Mendoza. El partido, que no pasó de la categoría de discreto terminó empatado en cero y luego en la definición final el Atlético San Martín se quedó con la llave a cuartos de final.

Un primer tiempo, donde ninguno de los dos sacó ventajas, en más, la fiesta estuvo más en las tribunas, colmadas después de muchos años, por el colorido y los cánticos que lo que pasaba en el campo de juego. Sólo un tiro elevado que el portero chacarero sacó por arriba del travesaño fue una de las pocas que hubo en la primera etapa.

En el segundo tiempo, Palmira fue superior, aunque no pudo capitalizarlo en el arco rival, un lanzamiento de Cuello pasó rozando el palo izquierdo, otro de Villegas que apenas salió desviado y un mano a mano de Luciano Cuello que el delantero no pudo marcar. Así mismo, Palmira no pudo aprovechar los últimos diez minutos con la diferencia de un hombre más por la expulsión del defensor albirrojo.

Los penales

En la definición por penales, una lotería desde siempre, los cinco primeros lanzamientos fueron goles, Juárez, Costantini, Ponce, Villegas y Gauna marcaron sin problemas, en tanto Leandro Irrera no pudo contener varios, a todos los tiros acertó e incluso llegó a tocar algunos; en la definición uno a uno, Barsotti estrelló su penal en el travesaño y el balón picó sobre la línea (para muchos dentro del arco) aunque el línea dijo afuera, mientras que Irrera atajó el suyo estirándose al palo derecho. Luego el emblemático “Chori” Mortes la tomó el balón muy abajo y se fue por arriba del madero superior del arquero chacarero. Fue 6 a 5, diferencia que sólo se dio por el injusto código penal.

SÍNTESIS:

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (0) [6]: Damián Cebreiro; Maximiliano Sandoval, Emilio Cortés, Facundo Rodríguez, Carlos Ruiz; Ezequiel Steffen, Gustavo Atencio, Franco Lepe Gil, Jesús Sandoval, Alejo Martínez; Pablo Rodríguez. DT: Lucio Ramos

CLUB ATLÉTICO PALMIRA (0) [5]: Leandro Irrera; Facundo Brouyot, Iván Costantini, Emilio Ponce, Jonathan Gauna; Eber Navarro, Manuel Paredes, Cristian Mortes, Enzo Barsotti; Rodrigo Stipech y Rodolfo Juárez. DT: Daniel Arias.

Goles: No hubo.

Cambios: ST: 7’ Luciano Cuello x Stipech (P), 9’ Maximiliano Timpanaro x Martínez (SM), 28’ Ángel Villegas x Navarro (P), 33’ Maximiliano Luque x Lepe Gil (SM).

Árbitro: Alejandro Lescano.

Cancha: Club Social y Deportivo Montecaseros.

Incidencia: ST: 36’ expulsado Emilio Cortés (SM) por roja directa.

Definición por Penales: En San Martín anotaron P. Rodríguez, Atencio, Ruiz, M. Sandoval, Timpanaro y J. Sandoval, mientras que Irrera le contuvo el disparo a Luque. En Palmira convirtieron Juárez, Costantini, Ponce, Villegas, Gauna, mientras que Barsotti y Mortes erraron.Figura: Jesús Sandoval (SM).

Fotos y Texto: Prensa Club Palmira (Guillermo Matus – José Ocampo)

Síntesis: Soy del Este

(Gentileza CAP)