San Martín: protesta frente al municipio por los contratos no renovados

Pidieron por la reincorporación de las personas a quienes no se les renovó su contrato que venció el 31 de diciembre.

Alrededor de un centenar de personas se manifestaron en la mañana de este viernes frente a la municipalidad de San Martín para protestar contra la decisión de la comuna de no renovar contratos, que se conoció el jueves.

De la manifestación participaron el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), y la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL). Además se observaron algunos dirigentes justicialistas y ex funcionarios de Jorge Giménez, tales como Daniel Salinas, Valeria Coria, Hugo Munafó, Daniel Alfaro, Carlos Baigorria, Juan Domingo Chirino, Gabriel Sosa, Omar Abdo y el concejal Eduardo Quiroga.

La manifestación se realizó de manera pacífica, y los participantes por momentos, se unieron bajo el grito: “no a los despidos”.

Gustavo Juan Ramón, subsecretario gremial zona centro de APEL, participó de la protesta y, en diálogo con Tiempo del Este, aseguró que: “La sociedad sabe que el gran problema de la Argentina es el trabajo. Mientras a nivel nacional se pone la doble indemnización, se trata de superar los obstáculos para que se reactive la economía, tenemos una municipalidad que va a dejar afuera a casi doscientos trabajadores, que son doscientas familias que quedan sin sustento”.

“Creemos que es una situación injusta, queremos saber cuál es el motivo por el cual no se han renovado los contratos, porque eso no está bien y no hay un sumario administrativo”, sostuvo Ramón.

El subsecretario gremial agregó: “Creemos que es una situación política, que es un cambio político. Ya nos pasó esto en Las Heras donde de un día para el otro 800 compañeros de un mismo signo político quedaran sin contrato, y después fueron tomándolos de vuelta, y se pudo superar esa situación. Esperemos que acá en San Martín esa lo mismo”.

“Espero que esto llegue a buen puerto y que los compañeros que quieren cesantear puedan mantener su trabajo porque verdaderamente es un momento muy difícil que estamos atravesando”, finalizó Ramón.