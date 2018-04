San Martín renovó contrato con Santa Elena y hay polémica

La empresa seguirá limpiando las calles de la ciudad por cinco años más pero además, hará trabajos de hormigonado. Críticas de la oposición.

Una nueva polémica entre el oficialismo y la oposición surgió en la noche de este martes, cuando el Concejo Deliberante de San Martín ratificó el contrato firmado entre la comuna y la empresa Santa Elena, con el que se extiende el servicio de limpieza por los próximos cinco años para la ciudad, los barrios aledaños y Palmira.

El convenio, que ratifica la relación que ya existe entre la empresa y el municipio desde hace más de una década, agrega esta vez un elemento novedoso y es que Santa Elena proveerá a la comuna de San Martín, de una planta dosificadora con cuatro unidades hormigoneras, que servirán para el proyecto de renovación y construcción de calles que lleva adelante el intendente Jorge Giménez.

¿Pensás que es beneficioso para los sanmartinianos el contrato con Santa Elena? Votá y dale RT — Tiempo del Este (@TiempodelEste) April 5, 2018

Sin embargo y aunque se aprobó, el acuerdo se vio envuelto en las críticas del bloque radical, que denuncia tanto el monto del contrato como los tiempos que se le han dado a la nueva concesión. “El contrato con Santa Elena compromete el futuro de la próxima gestión municipal, ya que tiene una duración de cinco años, prorrogable por otros dos, pero además estamos hablando de un monto total de casi 803 millones de pesos, lo que implica un aumento del 500% respecto al anterior”.

Mauricio Petri criticó con dureza el nuevo contrato y subraya el compromiso que implica para el próximo intendente, “que se va a encontrar con un servicio de limpieza que tal vez no quiera, pero que tendrá que aceptar porque un contrato se rescinde solo si existe una causa justa y un cambio de gobierno no lo es”.

Pero además, el concejal opositor fue muy duro con la decisión de incluir en el contrato, la planta de hormigón que Santa Elena proporcionará al municipio: “Santa Elena es una empresa cada vez más grande, que nació como bodega, que desde hace más de una década limpia parte del departamento y que ahora también nos dará hormigón. Lo ideal es que si la comuna quiere comprar hormigón, que lo licite pero no junto con el servicio de la limpieza porque de esa manera restringe la posibilidad de competir a muchas empresas”.

Para Petri, los 803 millones que implica el nuevo contrato “es una cifra que no tiene justificativo y que anualizada, representa el 15% del Presupuesto municipal. Es una cifra muy importante que compromete al próximo intendente en sus recursos”, insistió.

En la otra vereda, el oficialismo defiende el contrato y acusa al radicalismo de “destituyente”. El concejal peronista Roberto Loyola es uno de los que siguió el proceso de licitación y firma de contrato de cerca: “Es todo transparente, los costos, el servicio que se va a prestar y las condiciones están muy claras y dentro de lo que marca la ley, algo que es necesario subrayar. Acá no hay nada raro y todo el expediente ha sido examinado por el Tribunal de Cuentas, que no ha objetado ningún punto. Lo que ocurre es que desde hace más de un año hay una campaña destituyente del radicalismo, para quedarse con la silla del intendente y me hago cargo de lo que digo”.

El concejal Loyola negó además que el aumento del contrato sea de un 500%: “No se pueden comparar contratos en los que se prestan servicios distintos y acá, eso es lo que ocurre. Tenemos ahora una planta de hormigón que va a ayudar al municipio a hacer calles nuevas y a un costo de mercado. Mire, el contrato anterior era de unos nueve millones de pesos por mes y éste alcanza los 13 millones, pero no se puede comparar”.

(Ulises Borderil)