San Martín se trajo un empate de San Juan. Palmira hizo los deberes de local

El Chacarero igualó sin goles frente a Sportivo del Carril. El Jarillero, derrotó por 2 a 1 a Pacífico de Alvear.

Los equipos representantes de la Zona Este de Mendoza que quedan con vida en el Torneo Regional Federal Amateur comenzaron con el pie derecho sus respectivas series de play off.

El Atlético Club San Martín igualó 0 a 0 en Caucete frente a Club Sportivo del Carril. El Chacarero jugó con un hombre más desde el primer tiempo por la expresión de Jofré en el equipo sanjuanino, en una jugada que el árbitro dictaminó penal. Sin embargo, la pena máxima fue errada por Ignacio Lucero, quien remató por encima del travesaño.

El León con un hombre más se hizo dueño del juego pero no así del resultado, ya que no pudo concretar ninguna de las chances con las que contó. Confiado en definir de local, el marcador final no le sentó tan mal a los esteños.

El Club Atlético Palmira, por su parte, derrotó por 2 a 1 a Sport Club Pacifico de General Alvear en el José Castro.

Foto: José A. Ocampo

Los goles para el local los convirtieron Pablo Dellarole, de penal, y Cristian Mortes. Para la visita, había igualado transitoriamente Federico Martín.

El cotejo mostró a un Palmira ambicioso, buscando hacer pesar su localía y sacar una buena diferencia. La revancha será el próximo fin de semana.