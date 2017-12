Santa Rosa: El Tribunal de Cuentas exige rendición de cuentas a Salgado y sus ex funcionarios 

Una docena de ex funcionarios del ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, fueron emplazados por el Tribunal de Cuentas para que realicen los descargos correspondientes en distintos requerimientos, entre ellos un subsidio que estaba destinado al Club Eliseo Ortíz, ingresos cobrados de la playa de estacionamiento de La Salada y emisión de Cheques Sin Fondo o de Pago Diferido.

Entre los ex funcionarios citados, se encuentra el actual presidente del partido justicialista de Santa Rosa, Diego Maures quien también supo ser secretario de Gobierno de Salgado. Todo eso sucedió en un tiempo en que Santa Rosa no florecía justamente por su transparencia.

Así mismo, el tribunal emplaza a la intendenta Norma Trigo y al contador Marcos Nuarte, para que presenten los elementos de juicio faltantes en el tema referido. Pero el Tribunal es particularmente enérgico con Juan Manuel Nieto, presidente del Club Eliseo Ortíz, para que en un término de 5 días –una vez notificado- comparezca ante ese Tribunal, de acuerdo al Expediente 266/2014.

En dicho Expediente, en el Pliego de Observaciones, el Tribunal abunda resaltando irregularidades manifiestas, como Documentación Faltante de la Rendición Anual (2014), inconsistencia en el movimiento de fondos y valores, Irregularidades en la Contratación Festival de la Cueca y el Damasco Edición XXXII, Subsidio no rendido en tiempo y forma (562 mil pesos, Club Eliseo Ortíz), falta de rendición de cuentas, irregularidades en el Anexo II – Estado de Situación Patrimonial, irregularidades en el Anexo XII de la Deuda Pública, Irregularidades en el Resultado Financiero del Ejercicio, Deuda no autorizada, Cheques emitidos sin fondos (emisión de Cheques con Pago Diferido), Fondo Federal Solidario No Informado, Ley de Responsabilidad Fiscal, Diferencias de Recaudación, Ajuste al patrimonio no justificado, Falta de documentación de respaldo, y otras 15 demandas más del HTC, entre ellas la de la Playa de La Salada, por falta de documentación respaldatoria.

Este es el listado de los ex funcionarios citados para rendir cuentas:

-SERGIO SALGADO (Intendente Municipal)

-LORENA ISABEL SERRANO (Jefe de Cultura y Educación) –

VICTOR ALEJANDRO SALGADO (Director de Deportes) –

HECTOR MARCELO PONSE (Jefe de Cultura y Educación) –

OSCAR FERNANDO DEMATEIS (Director de Cultura y Educación) –

MARCELA ESTER LANZAVEQUIA (Secretario de Gob. y Adm.)

-DIEGO FRANCO MAURES (Secretario de Gob. y Adm.)

-FRANCO FEDERICO OJEDA (Director de Hacienda)

-GABRIELA PONCE (Directora de Rentas)

-WALTER FERNANDO FUNES (Contador Municipal)

-VICENTE ALFREDO LEZCANO (Tesorero Municipal)

-JUAN MANUEL NIETO (Presidente ATFA Dr Eliseo Ortiz)