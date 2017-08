Santa Rosa: Imputan al concejal Marcial Ibarra por el tema del estacionamiento en La Salada

El fiscal Santiago Garay decidió imputar al concejal Marcial Ibarra (FPV), por el delito de Concusión, en lo que respecta a los cobros que se hacían en la playa de estacionamiento de La Salada, hecho por el que el magistrado consideró que había mérito suficiente para hacerlo.

Además, el Fiscal de Delitos Complejos, resolvió hacer extensiva la medida a Guillermo Araya (funcionario de Acción Social) y a Gisela Ruggieri (secretaria privada del ex intendente Salgado), que también eran funcionarios del detenido ex intendente Sergio Salgado. En el día de mañana, serán notificados a los efectos correspondientes.

La caratula de la causa es “contra Salgado y otros por Concusión”, un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es en provecho propio.

Según se sabe, en la playa de La Salada circulaban suculentas recaudaciones en concepto de estacionamiento los fines de semana, que no tenían registro de ingreso ni de egreso, y que eran cobrados por funcionarios de confianza de Sergio Salgado.