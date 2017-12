Santa Rosa: la autopsia de Leonela Rosales revela que la niña falleció por una descarga eléctrica

Trascendieron los datos de la autopsia realizada al cuerpo de Leonela Rosales, fallecida el último 26 de noviembre en la plaza de 12 de Octubre, Santa Rosa. Los resultados arrojaron que la niña, de dos años, falleció debido a una descarga eléctrica.

Durante el transcurso de este lunes, el fiscal Gustavo Rosas comunicó oficialmente a la familia los resultados de los estudios realizados al cuerpo de Leonela (2): en el diálogo mantenido con sus padres, les confirmó que la pequeña falleció por un golpe de electricidad que recibió su cuerpo.

La noticia, aunque fue comunicada oficialmente en la jornada de hoy, ya había trascendido durante el fin de semana largo: inclusive el padre de Leonela, Marcelo Rosales, anticipó a Tiempo del Este que “iniciarían acciones legales contra la municipalidad de Santa Rosa”, y están siendo patrocinados por la abogada Celeste De Oro.

En tanto que el edil salgadista Marcial Ibarra, apuntado por el oficialismo de hacer uso político del tema, reconoció que estuvo en una de las marchas por Leonela y en su muro de facebook comentó que “en estas ultimas semanas la situación se agrava, porque el accidente de Leonela en 12 de Octubre ha sensibilizado a todos los vecinos y seguramente hasta no tener la información oficial, cualquier declaración o determinación no corresponde. Por éste caso en particular se armó en el concejo otra Comisión Investigadora, que pretende determinar que pasó realmente y las responsabilidades que correspondan”.

Por su parte, desde el municipio dieron a conocer un comunicado este domingo en el que la intendenta Norma Trigo, expresó: “La Municipalidad de Santa Rosa, sus funcionarios y yo personalmente, acompañamos y estamos acompañando en el dolor a la familia, como siempre lo he hecho en cada situación lamentable que ha sucedido en el departamento”.

El caso está caratulado como “averiguación de muerte”, aunque con los nuevos elementos incorporados a la causa, esta caracterización podría ser modificada por el Fiscal que entiende en la causa.

En tanto, el Concejo Deliberante estudia los pasos a seguir en el tema: hoy por hoy, conviven en el recinto siete ediles opositores (5 Justicialistas y 2 de Unidad en Acción) y apenas tres oficialistas.