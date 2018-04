Santa Rosa: La presidencia del Concejo se dirimió con una moneda y favoreció al peronista Celso Reta. Norma Trigo criticó las “mezquindades”

Celso Reta recuperó la presidencia del Concejo luego de un año. La moneda dirimió al ganador. Norma Trigo criticó “a las aspiraciones personales y mezquindades” que privaron a Cambia Mendoza -votó dividido- de obtener la presidencia. Numeroso público concurrió al recinto.

El nuevo presidente del Concejo Deliberante es el peronista Celso Reta, que salió electo luego de someterse al dictamen de la moneda, frustrando las aspiraciones de la radical Debora Quiroga, que aspiraba a su reelección, en una sesión que estuvo a cargo del Vicepresidente Roberto Vanín y que se desarrolló en un recinto colmado de público.

Ambos habían obtenido tres votos, luego de que los bloques votasen de modo dividido. Los postulantes a la presidencia resultaron Flor Destéfanis (2 votos, el de Marcial Ibarra y el suyo) y Matías Abraham (2 votos, el de Hugo Bassin y el suyo), mientras que Celso Reta (3 votos, el de Jorge Salomón, Marianela Quiroga y el suyo) y Debora Quiroga (3 votos, Ezequiel Quiles, Roberto Vanín y el suyo) fueron los encargados de definir para quien sería la presidencia, tras un prolongado cuarto intermedio de más de una hora, en la que no se pusieron de acuerdo.

“Le pido al concejal Reta, que me deje cumplir este próximo período de diez meses, porque hay un trabajo que se ha iniciado y al que espero poder terminar, trabajo que comprende al personal y a las instituciones del departamento”, resaltó la edil. Además, aseguró que se honraría “la división de poderes y la recuperación de la credibilidad del cuerpo”.

Por su parte, Reta le respondió que “eran legítimas las aspiraciones de la concejal Quiroga, pero que el apartarse no depende de mí, sino que de un grupo de personas a las que yo represento”, en un momento en que se reflejó claramente la tensión de las partes y en lo que se preveía, tendría escasas chances de consenso.

Con las posiciones tomadas, luego de un prolongado cuarto intermedio, la suerte de la moneda –que arrojó al aire la secretaria Zulma Barrera- le guiñó un ojo a Celso Reta. Luego, la Vicepresidencia quedó para el radical Ezequiel Quiles (UCR-Cambiemos) y la Vicepresidencia 1ª para Marianela Quiroga (PJ).

Con el cargo de presidente electo, que Celso Reta recupera luego de un año en que la presidencia la ocupó Mónica Astorga y luego Debora Quiroga, lanzó duras críticas: “No creo en Norma Trigo, ni en Marcos Nuarte, no creo en nadie, ni en los míos. Hubiese querido darle el paso a Debora Quiroga, pero mi gente me dijo: “Si vos no sos electo, mañana estamos todos en la calle”.

“Pero también quiero hacer una autocrítica, porque a lo mejor los concejales no estamos siendo dignos de la gente que nos eligió, por eso hay que trabajar mucho”, expresó Reta.

Por su parte, Debora Quiroga se despidió de una breve gestión de dos meses como Presidenta del Concejo, agradeciendo al personal y a sus correligionarios Ezequiel Quiles y Roberto Vanín, a quien le agradeció sus “convicciones y apoyar el trabajo” que realizó.

Críticas de Norma Trigo

El resultado de las nuevas autoridades del Concejo, motivó la reacción de la intendenta Norma Trigo, quien castigó: “Es una verdadera lástima que las aspiraciones personales y mezquindades no permitieron que el Concejo quedara en manos de los ediles de Cambia Mendoza”, en lo que pareció ser una crítica a Quiroga, Vanín y Quiles.

La jefa comunal agradeció “a Matías Abraham y a Javier Bassin por respetar los deseos y los intereses de esta gestión, el proyecto y el pueblo de Santa Rosa”.

Horas antes había reflexionado: “He gobernado 2 años con la presidencia en manos de la oposición, no ha sido fácil pero hemos respetado la institucionalidad y los principios democráticos. Mi deseo es tener una presidencia oficialista de nuestro espacio y frente Cambiemos, lo que agilizará enormemente todos los procesos vinculados”.

Presencias

En el recinto del Concejo, se observó la presencia del ex intendente Pichón Abraham, de la diputada electa Claudia Bassin, del ex senador Walter Soto, del presidente de AYSAM Richard Bataggion y del diputado Jorge Tanús, además de familiares de los concejales.

Concejales que asumieron: Hugo Bassin, Debora Quiroga y Matías Abraham (Cambiemos) y Jorge Salomón y Flor Destefanis (Somos Mendoza), con lo que la nueva composición brinda un equilibrio numérico a las fuerzas: cinco comulgan con Cambiemos y otros cinco con el justicialismo.