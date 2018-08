Santa Rosa se prepara para asumir el control de tránsito y el Concejo aprobó la Emergencia de Seguridad Vial

En 2019 entra en vigencia la nueva Ley de Tránsito 9024 y Santa Rosa se prepara para asumir el control de policía –transferido por la provincia- sobre el tránsito que circula por su territorio y las autoridades municipales implementarán tareas de concientización, prevención y control en las rutas.

Con un tráfico que se compone de carga pesada, transporte de pasajeros y vehículos particulares (apenas el 5% son de Santa Rosa) y que transitan a diario por la ruta nacional 7 y en menor medida por la provincial 153, totalizan entre ambas unos 170 kilómetros, pero que son considerados zonas peligrosas por distintos estudios realizados.

La semana pasada, el Concejo Deliberante aprobó la Declaración de Emergencia de Seguridad Vial y armó una Comisión Especial –que estará integrada por el Departamento Ejecutivo y los ediles- con el objeto de analizar las medidas para afrontar dicha Emergencia.

A efectos de aclarar algunos aspectos del Proyecto de Seguridad Vial que piensa implementarse en Santa Rosa, se refirió el secretario de Gobierno, Marcos Nuarte, quien aseguró que “el municipio va a asumir las facultades de ordenamiento de tránsito desde el año que viene. Y por ello hemos tratado de licitar tecnología, con un proyecto que está trabajado con ese fin y que además se ha trabajado a través de una consultora”.

Al referirse al alto porcentaje de accidentes que hay en el departamento, algunos fatales, el funcionario reflexionó que “más del 90 % de los accidentes, tiene que ver con la velocidad, o por la imprudencia de manejar a velocidades mayores a las permitidas o a exceso de confianza por consumo de sustancias no permitidas, hecho que se produce especialmente de noche”.

Aseguró además que “nos estamos preparando desde hace casi un año, con 30 personas capacitándose, para que estén al frente del control vial en el departamento y que se está trabajando con el ministerio de Seguridad”.

Nuarte sostuvo que “algunos concejales están distorsionando el sentido de la norma y buscan resolver una problemática distorsionando el sentido de la cosa. Por eso hay que llevar tranquilidad a los vecinos, porque esto es para ordenar un sistema de tránsito que al departamento le sigue trayendo muchos dolores de cabeza”.

En cuanto al tema específico de las fotomultas –criticada por algunos concejales- negó que las mismas tengan un efecto recaudatorio ya que no la crea ni fija el municipio. Definió que “la naturaleza jurídica de la multa es una cuestión punitoria ante una persona que transgrede una norma”.

“Hemos aprendido la experiencia de San Martín, porque los vehículos de control, están cerca de dónde se generan las velocidades mínimas, pero esto es muy distinto. Esta multa, nunca se notifica, es considerada “ciega” y nosotros –para que tenga efecto- vamos a hacer algo superador”, expresó.

La fotomulta es una parte que tiene que ver con una tecnología adquirida para mejorar el control del tránsito en cuanto al exceso de velocidad, según definió, y resaltó que la ley ordena “que la recaudación que tenga que ver con las multas, debe reinvertirse en el tránsito, a través de ciclovías, demarcaciones, señalización y mejores accesos, por ejemplo”.

El municipio, confirmó el secretario de Gobierno no disminuirá de seguir trabajando “con el objetivo de minimizar el nivel de riesgo en la vía pública, disminuir la cifra de siniestros y sus consecuencias”.

“Si no existieran autos no habría accidentes”

Ejemplificó que “los proyectos sin fuente de financiación son expresiones de deseo, el control del tránsito es una función onerosa y puntualmente la aplicación de tecnologías permite no solo la eficiencia sino ingresos de financiación por aquellos que provocan los indicadores.

“Si no hubieran conductores imprudentes probablemente no existirían accidentes, pero lo que necesitamos proteger son la víctimas, no tenemos que embarcarnos en el crucero de lo absurdo para retrasar acciones concretas en este sentido. Quizás sino existieran automóviles no habrían conductores inescrupulosos, ni accidentes ni multas ni argumentos irracionales de algunos concejales”, finalizó el funcionario.