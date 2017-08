“Sarahah y la pretensión de anonimato”

La app que es furor. ¿Qué hay detrás de ella? Una mirada desde la psicología y la comunicación.

Paul Watzlawick define a la comunicación como una condición sin la cual no existiría la vida humana y el orden social. Hoy en día, gran parte de las interacciones se efectúan a través de las redes sociales, las cuales son una herramienta esencial de la comunicación actual.

Una de las redes que está en auge en estos momentos es Sarahah. En ella los usuarios crean un perfil y esperan recibir mensajes anónimos pero no se puede continuar la conversación. La red surgió en el 2016 en Arabia Saudita como una página web de una empresa para que los empleados dejaran, de manera anónima, sus opiniones a los jefes.

Sarahah cuenta con más de diez millones de descargas en la Play Store de Android y muchas más personas la utilizan desde el sitio web directamente.

Fer, usuaria de la red, sostiene que la app “está buena porque te permite saber lo que la gente piensa de vos, y por ahí alguien se te declara pero no sabés quien es”. Para entablar una mirada desde la psicología con respecto a qué es lo atractivo de esta aplicación, podríamos remitirnos al enunciado hegeliano “el deseo del hombre es el deseo del otro”. Para Jacques Lacan esto quiere decir que el deseo de cualquier persona tiene como objeto el deseo de otra persona, y no un objeto propiamente dicho. En esto cobra gran importancia la palabra, ya que al no saber quién es el sujeto que escribe, solo se tiene el mensaje que introdujo otro en la app.

Por otra parte, Agus quien también utiliza Sarahah, afirma: “Por lo general las chicas más lindas son las que reciben más mensajes y son quienes reciben muchas declaraciones amorosas”. No es novedad que la belleza y el ideal de belleza que la sociedad marca está presente en los medios y en las redes. Sigmund Freud afirmaba en el Malestar en la Cultura que: “La belleza no tiene utilidad evidente ni es manifiesta su necesidad cultural, y, sin embargo, la cultura no podría prescindir de ella”.

En especial en los más jóvenes, existe el empuje discursivo, la “presión social” por recibir mayor cantidad de mensajes, o reacciones en las distintas redes. Freud, pensador muy adelantado a su época, sostuvo: “nuestra llamada cultura llevaría gran parte de la culpa por la miseria que sufrimos, y podríamos ser mucho más felices si la abandonásemos para retornar a condiciones de vida más primitivas”.

Para finalizar, se podría concluir que parte del éxito de la aplicación estriba en el hecho de que permite manifestar algo del deseo de manera velada. Es decir, expresar algo del deseo bajo una pretensión de anonimato.

Jorge A. Barrionuevo (Alumno tesista en Psicología y estudiante de Comunicación)