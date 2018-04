“Se acabó el mito de que el peronismo es el único que puede gobernar”, sostuvo Cornejo en una conferencia en Buenos Aires

Así lo afirmó el Gobernador en diálogo con la prensa, luego de participar de un ciclo de conferencias organizado por el Rotary Club en Buenos Aires.

El Gobernador participó esta mañana del ciclo de conferencias “Cómo veo a la Argentina”, que lleva adelante el Rotary Club de Buenos Aires. Luego de su disertación, Cornejo mantuvo un diálogo con la prensa donde tocó diversos temas de la coyuntura nacional.

Consultado por el aumento aumento de la luz y el gas en la Argentina, el mandatario detalló que “de tanto transmitir esperanza y marketing, hoy hay que explicar cosas que son difíciles de explicar. Aclarar que pagábamos de gas 11 centavos de dólar al principio de la gestión de Macri y que ahora a fin de año vamos a pagar 5,1 dólar es complejo porque es difícil de explicar que esto es producto de los no aumentos de las tarifas durante las gestiones anteriores”.

Así Cornejo sostuvo que “el gran desafío no es económico, es político y es cultural. Es el liderazgo de hablar más claro, concreto y apelando al sentido común. Esto se completa con el respaldo de los dirigentes que hablen con la verdad y que se dirijan a los ciudadanos como si fueran personas maduras y no adolescentes”.

“Se acabó el mito de que el peronismo es el único que puede gobernar el Estado. El peronismo ha sido el creador del mejor marketing político que ha habido en este país. Se ha caído el mito, se han caído muchos mitos que han sido extorsivos. Nosotros robamos pero hacemos, esto no es cierto. La infraestructura del kirchnerismo da cuenta de lo poco que se ha hecho”, enfatizó el Gobernador.

En referencia al aumento específicamente del gas, el mandatario provincial dijo: “Es hora de salir del populismo. Aumentar las tarifas es un ajuste necesario, forma parte de un sinceramiento imprescindible de hacer, pero hacerlo sin explicar claramente por qué se hace y sin la colaboración de las empresas distribuidoras en materia de gas y electricidad no es un buen camino. Hacerlo en el marco de un ministro de Energía que explica el aumento de las tarifas con mucha racionalidad pero que paralelamente dice que él no va a traer sus recursos al país hasta que no tenga credibilidad el programa económico de la Argentina no creo que sirva para salir del populismo. Esto es una cuestión desde adentro de Cambiemos. Tenemos miedo de que el fracaso de temas como este nos retrotraigan a lo peor del populismo”.

En referencia a los dichos de Elisa Carrió sobre que Lorenzetti es el mayor desestabilizador de la democracia, Cornejo opinó: “Es un problema grave que dirigentes políticos digan que el presidente de la Corte es mafioso. Baja la calidad del debate y además damos malas señales a los posibles inversionistas exteriores e interiores. Yo no lo conozco y no he tenido trato con él. No me parece que estemos con estos temas cuando debemos darle certezas al país”.

Los cronistas presentes le consultaron al gobernador de Mendoza su opinión sobre la reforma laboral y este dijo: “Nos quedamos a mitad de camino de nuevo. Debemos mirarlo desde la óptica de las micropymes modificando la legislación actual, ya que son las que más empleo dan. El ejemplo de España, Colombia y Chile nos muestra que son países que toman empleo rápido y despiden fácil, lo que permite rotación de empleo en blanco. El empleo en negro no se combate con un Estado policíaco, sino con políticas a largo plazo y conjuntas, con convenios colectivos por región”.

Realizando un análisis de la crisis política que atraviesa el Partido Justicialista, el Gobernador opinó: “Que la Justicia se involucre en la vida de los partidos no es bueno. Por ejemplo, el radicalismo cada dos año elige autoridades y si no lo hace cada provincia, no participa del plenario. Acá el problema es que el PJ nunca hizo elecciones y no cumplió las leyes formales”.

Para finalizar, el mandatario fue consultado por el escenario político que se vislumbra para las elecciones 2019 y dijo: “El punto es ser cada vez más cambiemos y menos radicalismo pro, pero si es al revés, no veo un buen camino. Yo me excluí públicamente de la vicepresidencia, no he ofrecido mi nombre. Queremos amplitud en los diálogos nacionales. Cambiemos no puede descuidar su esencia. Vamos a buscar el mejor candidato, sea del partido que sea, mientras pertenezca al espacio Cambiemos. La UCR debe integrar adentro de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, y Martín Lousteau es un activo muy importante del radicalismo de la Capital y de la Argentina. No queremos deliberar sobre nombres pero sí propuestas”.