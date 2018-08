Se aprobó la Ley de Movilidad y abre las puertas para el desembarco de Uber en Mendoza

Pese al descontento de taxistas y transportistas escolares, el Senado aprobó la Ley de Movilidad, que posibilita el ingreso de plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte, entre otros cambios.

A diferencia de lo que ocurrió en Diputados, en donde buena parte del arco opositor acompañó la iniciativa del gobierno de Alfredo Cornejo, en la Cámara Alta fue más difícil la negociación. Aquí el proyecto cosechó 24 votos a favor y 14 en contra. Entre quienes apoyaron, además de los radicales, estuvieron los camporistas que integran el bloque de Podemos Vivir Mejor (Alejandro Abraham, Andrea Blandini, Natalia Vicencio) y del Partido Intransigente: el pastor Héctor Bonarrico y Daniel Galdeano. Si bien los camporistas hicieron algunas observaciones al momento de la votación en particular, en la votación en general avalaron la moción. Como recuperó Abraham, algunos de los aportes de su espacio desoídos por el oficialismo fueron que “a nivel del artículo 34 de la Ley -por ejemplo- se mantuviera la categoría de servicio público de pasajeros para taxis y remises a los fines de poder obtener ciertos beneficios del Estado provincial como subsidios”. Del lado del “no” se abroquelaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el bloque del PJ ortodoxo identificado con Omar Félix y el senador que viene de Protectora PI, Marcelo Romano; todos quienes habían pedido se postergara una semana más el tratamiento del proyecto a los efectos de poder introducir y/o analizar ciertas modificaciones. “El oficialismo no sólo hizo oídos sordos a ciertos aportes que pretendimos introducir a la Ley sino que también apuraron el tratamiento de la misma, de manera exprés y respondiendo a la lógica de escribanía de Cornejo que tiene este Parlamento”, se oyó entre los senadores opositores que se plantaron en contra.

Según la perspectiva del senador peronista Luis Böhm, “esta Ley que viene a reformar la 6.082 de Transporte no soluciona cuatro problemas claves e históricos: el nivel de contaminación de los prestadores del servicio, el nivel de congestión en la zona metropolitana, la falta de servicio de transporte público en las zonas rurales como tampoco garantiza la regulación de las plataformas digitales”. Asimismo, observó “una actitud tozuda, sospechosa y poco democrática” en el oficialismo que, de acuerdo con sus palabras, deja abierta la posibilidad a que cualquier gobernante de turno pueda decidir, sin pautas y reglas claras, quién presta o no Uber. “Todo bajo una lógica susceptible de corrupción, muy desprolijo, muy de apuro, muy obtuso, cerrado y sospechoso; no entendemos por qué”, cerró Böhm.

Finalmente, Natalio Mema, el secretario de Servicios Públicos de Cornejo que siguió minuto a minuto el debate, celebró la sanción definitiva y repasó los cambios centrales que traerá esta nueva legislación: “Se incorpora el régimen de mandatarias en donde los propietarios de taxis que administren más de cinco taxis deberán registrarse y cumplir con ciertos requisitos fiscales y laborales y civiles; se incorpora el plan de movilidad de la provincia para 2030 con todas sus pautas y la Ley de Ordenamiento Territorial, que después de 15 años se votó como Ley, se incorpora como concepto y objetivo de la Movilidad”, enumeró. Sobre la sospecha que dejó Böhm en el aire, sobre el “apuro” con el que el oficialismo consiguió esta Ley, Mema respondió: “Cada uno, desde su lugar, tendrá los sospechas acordes a la forma en que hacen política. Nos parece irresponsable y sobre todo si tenemos en cuenta que legisladores de su bloque apoyaron la Ley en Diputados; sólo dos votos en contra en Diputados; esto es una chicana más en una interna que es de ellos”.

Puntos clave de la reforma al sistema del transporte provincial

-Se institucionaliza la marca Mendotran como identidad del servicio de transporte en el área metropolitana. La implementación es aplicable a la prestación a través de concesión a particulares o mediante la empresa de capital estatal Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

-Se contemplan encuestas de opinión al usuario. El EMOP (Ente de Movilidad Provincial) deberá evaluar los niveles de satisfacción, lo cual se realizará mediante la implementación de un sistema de encuestas permanentes, que permitirán indagar las percepciones de los ciudadanos respecto de diferentes aspectos que hacen a la imagen y calidad del sistema.

-Se suprime el Comité de Tránsito y Transporte y sus funciones son absorbidas en parte por la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV) y en otra parte por el Órgano Consultivo del EMOP (Ente de Movilidad Provincial). Además, da participación y se exigen dictámenes sectoriales previos en materias que, directa o indirectamente, puedan afectar la planificación de la movilidad.

-Se acota la denominación de “servicio público” sólo para el servicio regular mediante ómnibus, único destinado a satisfacer las necesidades primarias y colectivas de transporte regular, continuo, universal, eficiente y eficaz, que el Estado está obligado a satisfacer y es el principal fundamento para mantener los subsidios al transporte público. Quedan fuera de esta categoría taxis, remises y servicios habilitados.

-Se permitirá la prestación del servicio de taxis mediante el uso de plataformas digitales como Uber o Cabify. Las mismas estarán alcanzadas por todos los impuestos provinciales correspondientes; asimismo se exigirá una alícuota del 1 por ciento más de Ingresos Brutos cuya recaudación será destinada a un fondo de movilidad para renovar las flotas.

-Habrá un régimen de mandataria mediante el cual los propietarios de taxis que administren más de cinco unidades deberán cumplir con determinadas obligaciones fiscales y laborales.

(Gentileza MDZ)