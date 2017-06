Se inauguró el Congreso de Seguridad Vial en el Centro de Congresos

El Gobernador participó en la apertura del Congreso de Seguridad Vial que se desarrolla hasta mañana en el Centro de Congresos y Exposiciones. También resaltó la imprudencia de los mendocinos y la falta de sanciones e hizo hincapié en la modificación integral de la Ley provincial de tránsito 6082.

El encuentro es organizado por el Gobierno de Mendoza y la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) y se desarrolla en simultáneo con las Primeras Jornadas Cuyanas de Movilidad Segura y el Tercer Congreso Argentino de Evaluación de la Salud y Valoración del Daño Corporal.

También participaron en el congreso la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul; el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el director general de Escuelas, Jaime Correas; el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema; y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, quienes recorrieron junto a Cornejo la pista infantil de seguridad vial montada en el lugar. Luego observaron afiches realizados por niños de diferentes escuelas y simuladores de manejo colocados por Aprocam.

Durante la apertura, Cornejo dijo: “Estoy orgulloso de los 2.600 inscriptos y participantes que tiene este congreso, además de la cantidad de expertos que nos visitan. Esta es una buena oportunidad para rendir cuentas de lo que estamos haciendo al respecto y pasar del diagnóstico al plano práctico, es decir qué hacemos en base a eso”.

“Como cifra comparativa, en Mendoza en 2016 hubo 106 homicidios, y por accidentes de tránsito han muerto 165 personas. Hay mucha más gente que muere arriba de un auto que por un homicidio. Los accidentes de tránsito tienen tres causas fundamentales: la imprudencia de los conductores, las fallas mecánicas y la deficiente infraestructura de caminos. Creemos que la solución está atacando estos tres factores, y esto requiere de un trabajo público y privado”, detalló el Gobernador.

La responsabilidad del ciudadano

En referencia a las posibles soluciones, Cornejo detalló: “La impudencia la debe atacar el Estado con campañas de concientización de seguridad vial, pero hay una falta de transferencia de responsabilidad al ciudadano. Años de populismo demagógico han focalizado este debate sólo en las funciones que debe llevar adelante el Estado y yo creo que hay que transferirle sin demagogia al ciudadano sus responsabilidades respecto de la seguridad vial, para que cada uno se cuide a sí mismo y también lo haga con los demás”.

“Habitualmente los mendocinos cometen infracciones en nuestra provincia porque piensan que hay un Estado bobo que no pone sanciones o que no las hace cumplir. Por eso vamos a trabajar mucho en ello, en las sanciones para que tomemos conciencia. Estamos haciendo muchos cambios legales, como por ejemplo la modificación profunda de la Ley 6082, conversada con jueces viales y de tránsito de todos los departamentos, con la Justicia y con la Policía Vial”, agregó el Gobernador.

La modificación de la Ley de Tránsito

En referencia al proyecto que se encuentra en Legislatura, el jefe del Ejecutivo provincial comentó: “Hemos logrado presentar un proyecto de ley para una reforma integral de la Ley 6082, donde cambia la forma de sancionar, hace más ágil el proceso y permite que el Municipio tenga más injerencia en la gestión de actas, procedimientos y recaudación. En el caso de accidentes en la vía pública, observo que están de tres a cuatro horas esperando que llegue la Policía Científica. Esto no va ocurrir más, queremos que ellos se ocupen de la cosas mayores y que las menores sean resueltas por municipios que están cerca y lo vamos a implementar de forma digital. Mendoza se compromete a transferir todo su conocimiento y capacitación para hacer esos peritajes de forma rápida y eficiente”.

“Necesitamos continuar con la educación vial pero es imprescindible que haya sanciones y que se cobren. Agregaremos otras sanciones, como el trabajo comunitario, que no se aplica pero esta ley lo va a permitir. Queremos multas adecuadas y que se apliquen y queremos hacerlo cumplir y para eso vamos a dar el gerenciamiento a lo privado y que mantenga la infraestructura que tanto le cuesta al Estado, para que devenga en un mejor servicio de seguridad vial”, subrayó Cornejo.

Los cambios

Consultado sobre las modificaciones, el Gobernador explicó: “Mi Gobierno está invirtiendo mucho. Compramos motos y tecnología para mejorar el control vial, con lectores de patentes, alcoholímetros homologados e identificadores de huellas. Queremos de la Policía Vial haga un trabajo más inteligente y puedan circular y detener a quienes están andando a velocidades no permitidas. Además, con el cambio de ley no se podrán retener el vehículo o el carnet, salvo excepciones. Estamos trabajando en la actualización de bases de datos de los vehículos para tenerlos en línea en la calle y no estar consultando telefónicamente sus antecedentes”.

La revisión técnica obligatoria

Para finalizar, Cornejo señaló: “Otro de los temas de los que hay que ocuparse es el de las fallas mecánicas. Tenemos la verificación técnica para pocos vehículos y no masiva. En el mundo tienen verificación masiva y la mayoría de los países la hacen cumplir de forma adecuada. Nosotros en Mendoza la necesitamos. Todos los autos, para salir a la calle, tienen que estar en condiciones. Tener un auto tiene un costo. Siento la obligación de defender el interés general y en este caso es que los autos deben andar con todas las condiciones técnicas como corresponde para circular y no dañar a terceros”.

Las estadísticas

Durante la apertura del congreso, Carlos Tragfadger, miembro de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES), comentó: “Nuestra organización está formada por profesionales para generar investigación formal, capacitar y transferir conocimiento. Este congreso es una forma de integrar y avanzar como sociedad en pos de mejorar la seguridad vial. La gestión de la seguridad vial es para hacer un tránsito ameno. Otra función es evitar los daños a las personas y a los bienes. Es algo que nos tiene preocupados como país, además de disminuir la contaminación ambiental. La falta de seguridad vial es parte de la violencia social y eso debemos reconocerlo. Los siniestros viales son considerados por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia social”.

Según los datos recolectados por la SAES, cada año mueren cerca de 1,25 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por los siniestros viales representan el 48% de las defunciones entre los adultos con edades comprendidas entre 15 y 44 años.

En la tercera evaluación de gran alcance sobre la situación de la seguridad vial, se desprende que los accidentes de tránsito siguen representando un importante problema de salud pública pese a los avances logrados en algunos países. Para reducir el número muertes y discapacidades, habrá que acelerar el ritmo de los cambios legislativos y las medidas de aplicación, así como prestar mayor atención a los usuarios más vulnerables de la vía pública: los peatones, los ciclistas y los motociclistas.

Este día está dedicado a promover la educación vial como estrategia para reducir los siniestros del tránsito, causa importante, y muy pronto la tercera de morbimortalidad global que al presente es la primera causa de muerte entre los 5 y 35 años en el mundo.

La estrategia de Educación Vial comprende el conocimiento de normas y señales de circulación y el desarrollo de actitudes y prácticas de prevención de accidentes. La fecha elegida se debe a un curioso suceso de la vida nacional: el “cambio de mano”. En nuestro país, regía la norma que ordenaba el sentido del tránsito por la mano izquierda, al igual que en Gran Bretaña. Pero el 10 de junio de 1945 se decretó el sentido del tránsito por la derecha, como es norma generalizada en la mayoría de los países.

La modalidad del Congreso de Seguridad Vial

Está dirigido a profesionales y trabajadores de la salud, la ingeniería, la seguridad y la justicia, así como miembros de fundaciones afines, legisladores, docentes y estudiantes, el congreso dará visibilidad a un tema que preocupa a toda la comunidad. Apunta a analizar y delinear políticas sobre seguridad vial desde un enfoque multidisciplinario y preventivo.

Como modalidad de trabajo, se organizaron mesas redondas, conferencias y cursos en las salas de la sede. Hoy se abordaron los siguientes temas: gestión prehospitalaria en siniestros viales, atención del lesionado vial, enfermedad y trauma, prevención vial desde el análisis pericial y después del siniestro: rehabilitación.

El viernes, el congreso continuará con un programa que incluye: rol de los medios de comunicación, reanimación cardiopulmonar (RCP), relevancia de la pericia en siniestros viales, vehículos seguros: reglamentación vigente, ecomovilidad e infraestructura vial en ciudades.

En ambos días, los alumnos de escuelas primarias podrán interactuar en un circuito de educación vial, mientras que los de nivel secundario tendrán acceso a talleres de concientización y sensibilización en seguridad vial y conducción segura.

En el acto de clausura, previsto para el viernes a las 12.45, los alumnos ganadores del Concurso de Afiches sobre Seguridad Vial y sus docentes participarán de la entrega de premios. La jornada del viernes cerrará con un roadshow destinado a estudiantes de secundaria, que comenzará a las 14.