Se realizó la jornada de actualización ganadera y anunciaron subsidios por $70 millones para productores paceños

El Gobernador Alfredo Cornejo, participó del tradicional almuerzo de las jornadas de actualización ganadera, en el predio Ferial Agroganadero, Ruta nacional 7 kilómetro 900, en el departamento de La Paz.

Hasta el lugar llegaron el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; el jefe de gabinete del Ministerio de Economía, Alfredo Aciar; el subsecretario de Ganadería, Alejandro Zlotolow; el intendente de La Paz, Diego Guzmán; el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco; el intendente de Junín, Mario Abed; el intendente electo de San Martín, Raúl Rufeil; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez y legisladores provinciales.

Durante el almuerzo el Gobernador dio su discurso y dijo: “Queremos contarle al sector ganadero de la provincia qué pretendemos para Mendoza y para la actividad. Hicimos un plan para recuperar el funcionamiento del Estado que estaba descapitalizado por las malas administraciones anteriores y también, hicimos un plan para poner de pie a todas las actividades económicas de Mendoza. Nuestra provincia tiene escasos instrumentos de política económica pero bien usados, dan resultados favorables”.

“Nos hemos puesto como objetivo, que debe cumplirse por varios años, que la ganadería sea un sector tan importante como es la vitivinicultura, esto no es una promesa sino que podemos hacerlo realidad. Los mendocinos consumimos el 10% de la carne que producimos, el resto lo compramos afuera, es decir que tenemos un potencial enorme en el consumo interno. Además si mejoramos toda la cadena y agregamos tecnología y valor, estamos en condiciones de venderle al resto del país y a otros”, agregó el mandatario.

Respecto a los beneficios, Cornejo destacó: “Esto es para trabajadores y gobernantes hacedores, este plan tiene por objeto cubrir toda nuestra zona, de sur a norte de la provincia, incluyendo al este con acueductos ganaderos. Ya empezamos el primero y en una semana lo inauguramos que es el Bowen- Canalejas. Estamos licitando el de Monte Comán-La Orqueta y en noviembre se adjudica la obra con ejecución inmediata. Además tenemos formulado por donde va pasar y que dimensiones tendrá el acueducto de La Paz y el de Santa Rosa”.

“Estos 5 acueductos amplían nuestra frontera productiva en 2 millones y media de hectáreas en medio de nuestra aridez. Esto es para llevar agua a nuestra ganadería y al consumo humano donde aún no llega agua potable. El acueducto de Bowen-Canalejas lo hicimos con los impuestos que pagan todos los mendocinos, el de Monte Coman- La Orqueta con un crédito del BID que fue aprobado de forma unánime en la Legislatura, con una financiamiento beneficioso que se re paga con la obra y las riquezas que genera”, explicó el jefe del ejecutivo provincial.

Y aclaró: “Lo mismo queremos hacer con el acueducto de La Paz que beneficiará a más de 100 productores de forma directa. El Municipio de La Paz tiene una buena administración e invierte en la actividad privada también, para que crezca el sector y este acueducto es parte vital para ese crecimiento que se necesita en la zona para que los jóvenes no emigren. Con eso no se juega aunque haya elecciones, le pido a la oposición que no juegue con esto. El diseño de este proyecto se hizo con los 105 beneficiarios de la obra, les pido a la oposición que lo aprueben cuanto antes, que reflexionen porque el tiempo se agota y corremos el riesgo de perderlo”.

A modo de anuncio, Cornejo dijo: “El Gobierno destinará $70 millones en subsidios directos al productor para inversiones interprediales en todo el secano mendocino, este monto esta disponible en dólares y además el Gobierno financiará el 60% de la inversión que el productor haga. Tenemos un fideicomiso en dólares para que no se desvaloricen las inversiones”.

Además, el Gobernador comentó: “Hemos destinado 80 hectáreas de forraje entre Las Heras y La Paz para que alimenten la ganadería, ademas estamos haciendo una convocatoria de $11 millones para hacer un aprovechamiento de los campos sin dañar nuestros bosques. Este es un plan que muestra objetivos concretos y financiamientos adecuados pero fundamentalmente, muestra la autoridad de quien anuncia este plan, que la da lo realizado. Prometemos hacer cosas porque está demostrado que las hacemos. Por eso queremos continuar con nuestro equipo todo este trabajo para que Mendoza sea tan ganadera como vitivinícola, generando riqueza para toda la provincia”.