Se realizó un simulacro de juicio por jurado en Mendoza

Se realizó una prueba del sistema que convoca a los ciudadanos a definir la culpabilidad o no de una persona.

El jurado popular conformado por ciudadanos mendocinos que participó de un juicio ficticio encontró al imputado culpable por homicidio agravado de su pareja. Esa fue la conclusión de la experiencia que sirvió para ilustrar cómo funciona el sistema de juicio por jurados que se quiere implementar en Mendoza, como parte de las reformas del sistema judicial que impulsa el Gobierno.

La iniciativa propuesta por la legisladora Anabel Fernández Sagasti, con modificaciones introducidas por el oficialismo, todavía tiene pendiente la sanción en el Senado provincial. Sin embargo, en el salón central de actos del Poder Judicial, el “juicio ficticio” se vivió pasadas las 18:30 con expectativa y tuvo una gran aceptación por parte del público que colmó el lugar.

El procedimiento judicial contó con un jurado popular de 12 ciudadanos (y 4 suplentes) -elegidos entre 800 inscriptos-, seis varones y seis mujeres, quienes escucharon y luego deliberaron ante el caso presentado de homicidio agravado. A ellos se sumaron un juez, un abogado por la querella, un defensor y el acusado.

El simulacro

El “juicio ficticio” por la muerte de Tamara Peña comenzó con el ingreso del juez Alejandro Pigna. Luego ingresaron las partes: el acusado fue defendido por la defensora oficial Ximena Morales y el fiscal fue Darío Tagua. Finalmente, ingresó el jurado compuesto por los 12 ciudadanos mendocinos.

Los primeros alegatos fueron realizados por el fiscal Darío Tagua, quien aseguró que Gómez era culpable y destacó que el acusado entregó el arma homicida una hora después del crimen y que en comunicaciones anteriores Tamara Peña decidió cortar con Gómez por problemas de dinero. Además dijo que Tamara se quiso defender pero la bala atravesó la palma de la mano derecha de la mujer y terminó impactando en su cabeza.

En su alegato de apertura, la defensora Ximena Morales aseguró que el hombre actuó en legítima defensa. Según su descargo, Tamara era enfermiza por sus celos, depresiva, agresiva y estaba endeudada. Además, la defensora de Gómez agregó que el acusado le prestó todos sus ahorros a su mujer y eso desencadenó el trágico final. Sostuvo también que la mujer compró el arma de fuego para asesinar a su pareja.

Luego llegó el momento de escuchar a los testigos. El primero de ellos fue un íntimo amigo de la víctima, quien acusó a Gómez de maltratar física y psicológicamente a Tamara. El segundo testigo fue Julieta Mancini: detective de la Fiscalía. Ella sostuvo que el lugar del hecho. Dijo que estaba desordenado y el cuerpo de Tamara tenía un puñado de pelos en su puño cerrado. El tercer testigo fue Gustavo Morales, jefe del acusado y dueño de la peluquería donde Gómez se entregó. En su declaración aseguró que el imputado estaba nervioso, discutió por teléfono durante la mañana pidiendo plata que le debían.

Después fue el momento de la palabra del acusado Manuel Gómez. En su descargo explicó que Tamara era muy celosa y agresiva debido a su relación anterior, que también había sido violenta. Después admitió que le pegó a Tamara en la puerta de la peluquería, pero fue porque le hizo un escándalo en su lugar de trabajo y no sabía cómo manejar la situación, ya que lo podían echar.

Luego el acusado se quebró a la hora de recordar el momento del hecho. Dijo que reaccionó porque le pidió el dinero que le debía la víctima y lo único que recibió fueron agresiones. Además aseguró que la discusión continuó cuando acudió al departamento de Tamara. Allí explicó que la víctima negó tener el dinero y le mostró la caja fuerte vacía.

Finalmente, reveló el momento letal que terminó con la vida de su ex mujer: “Me empezó a tirar los pelos. Me agarró de la camisa y caímos al piso. Sacó de sus ropas un arma. Me apuntó, reaccioné y le saqué el arma. Intento irme y ella se me viene encima. Ahí siento el disparo y que ella cae al piso”.