Se rompió algo entre Giménez y Abed

Por primera vez en años, ambos municipios harán su propio acto por el Día de la Bandera. En San Martín están molestos por la participación de Abed durante las PASO.

Por primera vez, luego de 14 años, los municipios de Junín y San Martín van a realizar este jueves 20 de junio, el acto por el Día de la Bandera de forma separada. La decisión es una muestra de la débil relación que hoy une a Mario Abed y Jorge Gimenez, luego de la fractura que comenzó a abrirse entre los dos tras las PASO, en especial de las que San Martín adelantó para el 28 de abril.

Si bien ninguno de los intendentes lo admite y hasta se mostraron juntos en los festejos regionales por el Día del Periodista, lo cierto es que la relación entre Abed y Gimenez no es lo que supo ser, en especial, después de que el intendente de Junín decidió participar fuerte y con mucha presencia de la campaña en San Martín en favor del concejal Raúl Rufeil, principal rival del peronista Gimenez.

En ese sentido, no hay que olvidar que Abed no solo salió a apoyar a Rufeil en su carrera hacia el despacho municipal sino que hasta se animó a caminar los distritos de San Martín para respaldar al concejal. Sin embargo, lo que más molesto al entorno de Gimenez no fue tanto eso como el hecho de que decidiera criticar la gestión de Gimenez.

“Una cosa es que venga a hacer campaña por Rufeil, que es parte del juego político y otra cosa muy distinta es que critique la gestión de Gimenez, cuando siempre la ha alabado”, dicen en el entorno del intendente, que habría influido para que este año, San Martín decida finalmente llevar su festejo por el Día de la Bandera a Palmira.

Desde el municipio de Junín tratan de bajarle la temperatura al asunto y sostienen que “no hay nada raro, salvo que San Martín este año hace su propia fiesta. La semana pasada llamamos como ocurre todos los años para coordinar y nos avisaron que por una decisión política, este año el festejo se hacía en Palmira”.

Incluso el propio intendente Abed aseguró que “con Jorge no tenemos ningún problema. Somos amigos desde hace muchos años y yo no mezclo cuestiones de la política con esto. Yo veo a la campaña como una competencia y la amistad no tiene nada que ver con eso”. De todos modos, Abed dijo estar “sorprendido” por la decisión de Gimenez de realizar este año el acto por el Día de la Bandera, aunque también agregó que no le pediría ninguna explicación: “Respeto su silencio”.

Los intendentes Abed y Giménez han tenido, además de una buena relación, la clara visión durante más de una década para encarar obras en conjunto y además, tanto uno como el otro, han participado de muchos actos e inauguraciones en ambos departamentos. Seguramente, el principal proyecto que ambas comunas hicieron juntas fue el Centro Universitario del Este, que nació primero en San Martín, pero que luego se mudó al predio del ferrocarril. Se trata de un complejo que hoy suma cuatro cuerpos de aulas y al que asisten más de 5.000 alumnos universitarios.

Consultado sobre el asunto, Jorge Gimenez tampoco dio muestras de estar molesto con Abed, aunque aclaró que “la coyuntura de hoy es distinta, él va por la vicegobernación y yo quiero seguir al frente de San Martín”. Giménez señaló que la decisión del municipio de llevar los festejos por el 20 de junio a Palmira “obedece a un pedido de esa comunidad, pero también a la decisión de todo un equipo. Yo soy el intendente pero formo parte de un equipo”.

(Ulises Borderil)