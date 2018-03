Se vienen las elecciones en el Colegio de Psicólogos de Mendoza y por primera vez se votará en el Este

Serán el próximo 28 de marzo y por primera vez se votará en San Martín. Los colegiados también podrán sufragar en Mendoza y San Rafael.

En Mendoza hay más de 2500 psicólogos colegiados. Es un número que crece cada año debido a la cantidad de estudiantes que elige la carrera de psicología, que es una de las más demandadas de la provincia más allá de no estar en una universidad de gestión pública.

El próximo miércoles 28 de marzo se desarrollarán las elecciones del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza. Quienes figuren en el padrón podrán votar en Mendoza, San Rafael y San Martín. Esta será la primera vez que se vote en la Zona Este.

¿Quiénes pueden votar?

Según el Reglamento Electoral, podrán votar los colegiados que tengan la cuota al día con su Documento Nacional de Identidad en las sedes habilitadas.

El reglamento establece la obligatoriedad del sufragio (artículo 2), y sanciones económicas (artículo 13) para quienes no concurran a votar. Sin embargo desde la conducción del Colegio ya anunciaron que no efectuarán multas a quienes no participen del acto eleccionario.

Cierre de listas

Según lo anunciado en el Cronograma Electoral, el plazo para oficializar las listas vence este lunes a las 12. A partir de allí habrá 24 horas para realizar impugnaciones, y luego la Junta Electoral tendrá 24 horas como plazo máximo para expedirse sobre el tema.

Hasta el momento hay tres agrupaciones que han anunciado su participación en las elecciones: la oficialista 13 de Octubre y las opositoras Psicólogos Independientes y El Faro.

El acto eleccionario tendrá lugar en cada una de las Sedes del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza, ubicadas en:

– SEDE CENTRAL: La Plata 54 – 5500 – Ciudad – Mza

– DELEGACIÓN SUR: Barcala 224 – 5600 – San Rafael

– DELEGACIÓN ESTE: Almirante Brown 854 – 5570 – San Martín