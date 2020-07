Sebastián Henriquez: «Me torcieron el brazo y me golpearon»

El Secretario General del SUTE criticó con dureza el operativo que llevó adelante la policía en el día de ayer en la peatonal de la Ciudad de Mendoza.

Sebastián Henríquez, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), habló en Radio U sobre los hechos ocurridos este domingo 5 de julio al mediodía en una manifestación de trabajadores municipales de Capital que derivó en la detención «ilegal» de 46 personas, según indicó el sindicalista. En tanto que la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza sostuvo que estas protestas tienen el objetivo de «poner en jaque la democracia».

Empleados municipales de Capital se encadenaron en la Peatonal para reclamar aumentos salariales el sábado a la noche, pero el conflicto se desató recién al otro día, cuando la Policía se dispuso a desalojar el lugar. Además de Henríquez, fueron detenidos Pablo Massutti, integrante del SUTE y del Frente de Unidad Estatal, y Roberto Macho, secretario de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).

#AHORA @rodysuarez reprime y detiene a decenas de municipales



Están detenidos @SebaHenriquezMz Pablo Massutti (SUTE) @RobertoMacho2 y otros dirigentes gremiales



La policía desplegó un enorme operativo sobre municipales que acampan en Km0, a pesar de la lluvia y el frío (hilo) pic.twitter.com/VYAG8uapuJ — SUTE (@sutemendoza) July 5, 2020

«Empezó a apostarse el operativo policial con claras intenciones de desalojo. Ayer a la mañana (por el domingo) se intensificó. Desde el SUTE nos habíamos acercado por solidaridad para ver cómo estaban los compañeros, ya que fueron días fríos. En la última etapa de la negociación comenzaron a colocarse los furgones en fila y levantaron a la gente del piso sin mediar palabra. No me resistí. Cuando me levantaron y llevaron, me torcieron el brazo y me golpearon. Fue un apremio ilegal. Es un hostigamiento constante cada vez que nos manifestamos», aseguró Henríquez.

La UCR Mendoza, en su cuenta de Twitter, escribió: «Las exigencias sindicales enmascaradas buscan generar conflicto social. La estrategia tiene el aval nacional para aleccionar a gobiernos de otro signo político. Como tantas otras veces, pusieron en marcha el aparato sindical para poner en jaque la democracia».

Las exigencias sindicales enmascaradas buscan generar conflicto social.

La estrategia tiene el aval nacional para aleccionar a gobiernos de otro signo político.

Como tantas otras veces pusieron en marcha el aparato sindical para poner en jaque la democracia.#BastaDeAprietes — UCR Mendoza (@ucrmendoza) July 5, 2020

Por otra parte, el periodista Ángel Basile de la Radio La Mosquitera, que se encontraba cubriendo la protesta, también fue detenido. El hecho fue repudiado por el FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias).

«Entre las detenciones ocurridas esta mañana (por ayer), en medio de la represión policial, fue detenido nuestro compañero Angel Basile, quien cubría en el lugar. Repudiamos este avasallamiento a la libertad de expresión, imposibilitando a la vez el derecho a la información de nuestra audiencia» denunciaron desde La Mosquitera.