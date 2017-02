Sebastián Torrico le envió un mensaje de apoyo a María Victoria Fontana

El arquero de San Lorenzo felicitó y le deseó “muchos éxitos” a la recientemente electa Reina de San Martín.

En el día de hoy se conoció un video donde el arquero mendocino de San Lorenzo, Sebastián Torrico le envía su apoyo a “Mavi” Fontana, quien fue coronada el último domingo como Reina Departamental de San Martín en la “Vendimia del Fuego Eterno”.

En el video, Torrico dice: “Me enteré que fuiste elegida reina de San Martín y quería felicitarte y desearte lo mejor para la fiesta de la Vendimia”. Luego, el arquero campeón de la Libertadores 2014 con San Lorenzo agrega: “Sé que sos una gran arquera, metele con todo a los entrenamientos y disfrutá del puesto que es tan lindo”

Mavi Fontana juega hace aproximadamente dos años para Gambetitas FC, uno de los equipos pioneros de fútbol femenino de la Zona Este. Allí Mavi es arquera, y “bastante buena” según afirman quienes la han visto atajar.

En comunicación con Tiempo del Este, la reina arquera afirmó que el saludo: “Significa un orgullo, me da una satisfacción enorme sobre todo porque es arquero como yo y sentir que gente tan brillante en la vida me desee cosas lindas me da una felicidad interna nunca antes vivida.”

Mirá acá el video: